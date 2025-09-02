La Capital | Ovación | Russo

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

El entrenador xeneize concurrió en la tarde de este martes a un centro médico y permanecerá en observación al menos hasta el miércoles

2 de septiembre 2025 · 20:34hs
Miguel Russo sufre una infección urinaria y por eso la concurrencia al sanatorio Fleni.

Miguel Russo sufre una infección urinaria y por eso la concurrencia al sanatorio Fleni.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, se realizó chequeos médicos en un sanatorio porteño en el marco de la enfermedad que atraviesa y, pese a que en las primeras horas de la tarde se había dicho lo contrario, el DT permanecerá internado al menos hasta este miércoles.

Este martes en el sanatorio Fleni del barrio porteño de Belgrano, el director técnico del Xeneize se realizó los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana y se le diagnosticó una infección urinaria.

En un primer momento, y en medio de un sinfín de especulaciones, se dijo que el ex-DT de Central no iba a quedar internado, pero algunas horas más tarde se conoció que quedará en observación.

Un domingo pesado en Mar del Plata

El pasado domingo en la victoria 2-0 ante Aldosivi de Mar del Plata a Russo se lo vio cansado físicamente, aún más con la lluvia y el frío intenso con el que se disputó el partido.

>>Leer más: El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

Russoo
Miguel Ángel Russo está cumpliendo su tercer ciclo al frente del Boca. El Xeneize viene de ganar ante Aldosivi.

Miguel Ángel Russo está cumpliendo su tercer ciclo al frente del Boca. El Xeneize viene de ganar ante Aldosivi.

En ese contexto, su exayudante de campo Hugo Gottardi declaró en un medio partidario de Boca que lo veía "cansado".

Debido a que el plantel tiene dos días de reposo tras el triunfo en Mar del Plata, el entrenador optó por asistir este martes al sanatorio Fleni y así se lo comunicó a los dirigentes de Boca.

Russo ya se había realizado estudios la semana pasada pero al descubrirse una infección se le ordenó una medicación intravenosa por lo que continuará hasta este miércoles en el nosocomio.

Qué dijo Gottardi sobre Russo

Gottardi, histórico ayudante de Miguel, sorprendió con sus declaraciones en un programa partidario de Boca. “Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado... Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión, es duro. El viene de una enfermedad y está bien. Para mí, está bien", sostuvo.

Más allá de eso, Gottardi hizo referencia a su relación con Russo, de quien tomó distancia en 2019: “Con Miguel pasamos no una, un millón. Pero todo lo que empieza termina. No me habla más, pero no es porque hayamos peleado, es como en un matrimonio, cuando vos llevás 40 años de casado y te separás, no la estás llamando a tu exmujer para ver cómo está”.

Y además dijo: “Miguel ama Boca, eso descártalo. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza porque ama todo eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo”.

Noticias relacionadas
Santiago Ferrero y Santiago Mendez Casariego, ganador y finalistas en la categoría Sub 18.

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

El fútbol para ciegos es uno de los deportes que formaban parte del programa de los Juegos Jadar.

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Argentino perdió en el 1º de abril y ahora buscará su recuperación ante Atlas en el Olaeta.

Argentino no aprovechó sus momentos ante Luján y se volvió con las manos vacías

El Alpine de Franco Colapinto tuvo una labor excepcional en el difícil trazado de Zandvoort.

Con la banca de Franco Colapinto, Alpine lanzó un código de conducta para su comunidad

Ver comentarios

Las más leídas

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Lo último

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

La actividad económica de Santa Fe cayó 2,6 % entre marzo y junio

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Tras los chequeos médicos, Miguel Ángel Russo quedó internado por una infección urinaria

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Se trata de Lucía Uberti, pieza clave en la organización de los atentados de 2018. De joven carismática a pieza clave de Los Monos
Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial
Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes
La Ciudad

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria
Economía

El gurú del dólar ahora culpó a los ahorristas de la volatilidad cambiaria

El sobrino de un exjugador de Newells se fugó de una comisaría y lo recapturaron
Policiales

El sobrino de un exjugador de Newell's se fugó de una comisaría y lo recapturaron

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario
Policiales

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país
Economía

El gobierno blanqueó que vende dólares y se catapultó el riesgo país

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

La luminosa segunda vida del chico que cayó desde un sexto piso en Bariloche

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Amor en el pasaje Luetich: el intendente Pablo Javkin se casa este viernes

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Nuevos audios de Karina Milei: qué dijeron Martín Menem y Patricia Bullrich

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Ovación
Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores
Ovación

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Con el foco en Lionel Messi, la selección argentina comenzó a calentar motores

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Tenis: el VI Abierto de menores jugado en Roldán tuvo una alta convocatoria

Falta de garantías: los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

"Falta de garantías": los deportistas ciegos no competirán en los Juegos Jadar Rosario 2025

Policiales
Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía
POLICIALES

Pedirán perpetua para otro acusado por un crimen y por balear a un policía

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Violenta entradera en un pueblo del sur provincial: el auto apareció en Rosario

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

Quedó firme la pena para la jefa de los tiratiros que sembraron terror en el Poder Judicial

La Ciudad
Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente
La Ciudad

Autos y motos sin chapa: llegan matrículas, pero el stock es insuficiente

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Rosario quebró su récord de lluvias acumuladas para agosto

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

Septiembre para mirar el cielo: comienza la temporada de eclipses y otros eventos

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

La renovación de redes de agua en Rosario ya benefició a 24 mil habitantes

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Por Mila Kobryn
La Ciudad

A 200 años de su nacimiento: La Capital recreó la historia de su fundador, Ovidio Lagos

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste
La Ciudad

Marcha de antorchas: sindicatos y estudiantes se movilizan contra el ajuste

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Avanza en el Concejo un proyecto para que la plaza Sarmiento tenga su Paseo de la Lectura

Pullaro sobre las coimas: Golpea la credibilidad del presidente
Política

Pullaro sobre las coimas: "Golpea la credibilidad del presidente"

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de los 10 más buscados

Por Martín Stoianovich

Policiales

Recompensas: quién es Colo Cappelletti, nuevo miembro de "los 10 más buscados"

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: Tenían una maniobra preparada
POLICIALES

Cómo fue la fuga en la seccional 21ª: "Tenían una maniobra preparada"

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping
Policiales

Demoraron a una policía porque dejó a su hijo dentro del auto en un shopping

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados
La Ciudad

Temporal: reabrieron la ruta nacional 34 pero otros corredores siguen cortados

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo
La Ciudad

Choque en el centro: un taxista se descompensó y se estrelló contra un colectivo

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento
Información general

Un buzo argentino sufrió un accidente en Bahamas: piden ayuda para su tratamiento

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Mercado del Río: 31 propuestas para ponerlo en marcha antes de fin de año

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe
Política

Pullaro y una reunión con Nación para asegurar apoyo de seguridad en Santa Fe

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos
POLICIALES

Fuga de presos en la seccional 21ª: recapturan a dos y quedan dos prófugos

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario
Policiales

Delitos sexuales en Santa Fe: más de la mitad de los casos se concentran en Rosario

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 
La Ciudad

Crece la lactancia como alimentación exclusiva de los bebés nacidos 

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Panaderías: en Rosario cayó el consumo un 15% este invierno

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido
POLICIALES

Piden 12 años de prisión por raptar a un constructor por un contrato incumplido

Cómo es la Luna de Sangre de septiembre y qué día se podrá ver
Información General

Cómo es la "Luna de Sangre" de septiembre y qué día se podrá ver

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación
Policiales

Intento de abuso en barrio Agote: el acusado quedó en libertad mientras avanza la investigación

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami
La Ciudad

Denuncia por sobreprecios: Rosario reprograma turnos de oftalmología de Pami