Miguel Ángel Russo y un control médico que encendió alarmas en el mundo Boca

La visita del DT xeneize asistió a un centro de salud generó especulaciones, sobre todo luego de las declaraciones de Gottardi, quien dijo "lo veo cansado"

En el mundo Boca todo resuena demasiado y por eso la visita de Miguel Ángel Russo a un centro de salud del barrio de Belgrano generó un montón de suspicacias, aunque aseguran que se trató de un control de rutina, por una infección urinaria.

Esta novela que se generó en torneo al entrenador xeneize se dio después de que Hugo Gottardi , su histórico ayudante de campo, declarara que veía "muy cansado" a Russo.

Lo que quedó descartado de manera inmediata fue la internación a la que algunos hicieron referencia. La presencia de Russo en el Instituto Fleni se debió a una serie de estudios que le realizaron, los que confirmaron, según se informó, una infección urinaria.

Así, frente a la necesidad de recibir el tratamiento correspondiente, fue que el ex-DT de Central permaneciera durante un par de horas y después de eso se pudiera volver a su domicilio.

Russo Russo está transitando su tercer ciclo al frente de Boca, un mundo que siempre le resultó tentador.

Qué dijo Gottardi sobre Russo

Gottardi, histórico ayudante de Miguel, sorprendió con sus declaraciones en un programa partidario de Boca. “Lo veo cansado, ayer lo miraba sentado... Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión, es duro. El viene de una enfermedad y está bien. Para mí, está bien".

Más allá de eso, Gottardi hizo referencia a su relación con Russo, de quien tomó distancia en 2019: “Con Miguel pasamos no una, un millón. Pero todo lo que empieza termina. No me habla más, pero no es porque hayamos peleado, es como en un matrimonio, cuando vos llevás 40 años de casado y te separás, no la estás llamando a tu exmujer para ver cómo está”.

Y además dijo: “Miguel ama Boca, eso descártalo. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza porque ama todo eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo”.