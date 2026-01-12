La Capital | Ovación | posteo

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: "Me quedan solo unos días de vida"

En un posteo en Instagram, un exfutbolista de 35 años contó que su estado de salud es crítico y pidió oraciones y pensamientos positivos

12 de enero 2026 · 14:11hs
Musonda hizo un posteo en Instagram para contar su dramática situación de salud.

Musonda hizo un posteo en Instagram para contar su dramática situación de salud.

El fútbol, como la vida misma, está compuesto de momentos de felicidad y también de drama. En la historia de un exfutbolista que atraviesa por un momento delicado de salud, lo que resalta es justamente el drama. Y quien lo hizo público fue él mismo a través de un posteo en una red social.

Se trata de Lamisha Musonda, con un pasado promisorio en las divisiones juveniles del Chelsea inglés, quien hizo público un estremecedor mensaje a través de su cuenta de Instagram.

El belga contó en un posteo que su estado de salud es crítico y causó un altísimo impacto con una revelación tan inesperada como inusual: "Me quedan solo unos días de vida", dijo.

Nació en Bélgica y jugó en varios países

Musonda nació en Bruselas el año 1992. Se formó futbolísticamente en la cantera del Anderlecht, uno de los clubes históricos de Bélgica, antes de incorporarse en 2012 al Chelsea dentro de un proyecto que también incluyó a sus hermanos Charly Musonda Jr. y Tika Musonda.

Lamisha no llegó a debutar en la primera división del Chelsea, pero en su etapa juvenil fue considerado como un jugador con proyección.

Tras salir del club londinense, siguió una carrera alejada de los grandes focos, con pasos por clubes como KV Mechelen en Bélgica, Llagostera y Palamós en España, y TP Mazembe en África.

Además, jugó en las categorías juveniles de la selección de Bélgica.

La ardua lucha contra una enfermedad

En su dramático mensaje en Instagram, el exfutbolista explicó que lleva más de dos años atravesando una dura lucha contra una enfermedad grave, un proceso que hasta ahora había mantenido en la esfera privada: “Al darme cuenta de que solo me quedan unos días de vida, también me doy cuenta de que tuve a mucha gente a mi lado y siempre atesoraré esos recuerdos", escribió.

Lamisha agregó que su salud se deterioró considerablemente y que se encuentra en un momento límite. "Debo afrontar la realidad: mi salud es crítica y ahora estoy luchando por sobrevivir", aseveró para sorpresa del mundo futbolístico. También pidió oraciones y pensamientos positivos.

La revelación de Lamisha provocó una enorme cantidad de muestras de solidaridad en redes sociales, tanto de hinchas como de personas vinculadas al fútbol europeo que le enviaron mensajes de aliento.

