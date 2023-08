El histórico goleador Pepe Sand le puso fecha a su retiro del fútbol

"En diciembre termino mi carrera", confirmó el experimentado delantero de 43 años, que aún no sabe si seguirá en Lanús

"En diciembre termino mi carrera", confirmó el correntino en declaraciones al programa Lanús Radio. "Iba a retirarme ahora, pero me sentí bien cada vez que me tocó entrar", agregó Sand, quien no pudo estar por lesión en la última fecha contra Barracas Central, aunque disputó 11 partidos y marcó dos goles más otro grito en la Copa Argentina.