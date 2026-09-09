Las Leonas: la hermana de Victoria Granatto defendió a Messi tras la polémica por sus declaraciones

María José Granatto respaldó al capitán de la selección argentina y aclaró el vínculo de Las Leonas con el rosarino tras la repercusión de una entrevista

Majo Granatto salió a defender a su hermana Victoria frente a la oleada de críticas recibidas

La consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey tuvo el reconocimiento de distintas celebridades en el país. Uno de los que se sumó a los saludos fue Lionel Messi, quien felicitó al seleccionado argentino de hockey femenino a través de sus redes sociales.

Durante una entrevista con ESPN, la jugadora Victoria Granatto habló sobre los mensajes recibidos después de conquistar el Mundial. Al referirse al saludo de Messi, afirmó: "A mí me molesta. Todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi". Luego agregó, con tono irónico: "Chicas, es Messi, o sea, no pasa nada" .

El fragmento rápidamente se viralizó en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como un ninguneo hacia el futbolista, mientras que otros consideraron que la jugadora buscó destacar la historia propia del hockey argentino.

En la misma entrevista, Victoria Granatto mencionó a varias de las figuras que marcaron la historia de Las Leonas: "Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), estaba Mechi (Mercedes Margalot)", aseguró la delantera de Santa Bárbara.

Después, sumó una frase que profundizó la repercusión de sus declaraciones: "Nuestra historia es mucho más grande".

Debido a la alta exposición de sus palabras, la jugadora restringió el acceso a su perfil por la cantidad de comentarios negativos que recibió en sus publicaciones.

La respuesta de María José Granatto tras la polémica

Ante el alcance que generó las declaraciones de su hermana, la capitana del plantel María José Granatto utilizó sus redes sociales para referirse a Messi y defender a Las Leonas.

"Parece que hay que explicar algo absurdo, capitán. Como persona, argentina y deportista te admiro profundamente y siempre lo hice", escribió.

Luego destacó el legado del futbolista: "Fuiste, sos y serás un ejemplo de absolutamente todo para mí y para toda la selección".

En este sentido, Majo añadió: "Como vos no hay. Sé todo lo que significás para el país y para el mundo entero. Nunca dije ni diría lo contrario. Siempre Messi. Gracias por tanto".

El mensaje apareció después de la fuerte repercusión que tuvieron las declaraciones de Victoria Granatto y en medio de las críticas que recibieron la jugadora y el plantel femenino de hockey en redes sociales.