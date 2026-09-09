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Messi compra otro club en España: vale 10 millones de euros y juega en la segunda división

El rosarino ya es dueño en ese país del Cornellá. En Argentina tiene a Leones FC y es accionista de Inter Miami

9 de septiembre 2026 · 16:02hs
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El estadio del CD Eldense

El estadio del CD Eldense, el club del que Leo Messi está a punto de convertirse en el único propietario.

Lionel Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar el 100 por ciento de las acciones del CD Eldense, un club de España que juega en la segunda división. Sería el segundo en ese país, donde ya tiene al Cornellá. En Argentina tiene a Leones FC y también es accionista de Inter Miami.

Los abogados del mejor jugador de todos los tiempos negocian desde hace tiempo la compra de las acciones del Eldense. El club pertenece actualmente al grupo colombiano TH, encabezado por Juan Carlos Trujillo, quien lo compró hace apenas un año a un empresario español.

Según la prensa española, las negociaciones están avanzadas e incluso ya hay un principio de acuerdo, aunque todavía hay detalles legales y contractuales que deben resolverse. La operación terminaría de cerrarse en los próximos días, informan los medios ibéricos.

El trámite final sería la aprobación del Consejo Superior de Deportes de España, que es quien debe dar su aval final para la operación.

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De dónde es el club que comprará Messi

El Eldense es de la pequeña ciudad de Elda, en Alicante (tiene 55.000 habitantes) y el club cuenta con unos 3.500 abonados. Su estadio se llama Nuevo Pepico Amat y tiene capacidad para albergar a 5.800 espectadores.

En principio, se dice que Messi compraría la totalidad de las acciones, es decir que sería su único propietario.

En estos días, fue el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, quien de alguna manera confirmó la existencia de las negociaciones. Alfaro expresó su alegría por la posibilidad de que Eldense sea de Messi, pero al mismo tiempo expresó cautela y pidió esperar hasta que la operación sea confirmada.

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Messi había adquirido el 100 por ciento de las acciones del club catalán UE Cornellá, que juega en la tercera división del fútbol español. En Argentina, la familia Messi fundó el club Leones FC en Rosario: tiene sede en Alvear y actualmente compite en la Primera C. Además, Leo posee acciones de Inter Miami, el club donde juega en la Major League Soccer.

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