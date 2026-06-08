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Pablo Cococcioni: "El juicio por jurados democratiza el Poder Judicial"

Doce ciudadanos participan desde este lunes del primer proceso con jurado popular. Con este debate, el sistema quedó plenamente implementado en toda la provincia

8 de junio 2026 · 11:31hs
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Podemos decir que ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe para los casos previstos por la ley

"Podemos decir que ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe para los casos previstos por la ley", dijo el ministro

Con el inicio del primer juicio por jurados en Rosario, Santa Fe completó este lunes la implementación de un sistema que modifica la forma en que se juzgan algunos de los delitos más graves. Desde ahora, en todas las circunscripciones judiciales de la provincia pueden realizarse procesos con jurados populares integrados por ciudadanos comunes.

El debut rosarino se desarrolla en el Centro de Justicia Penal y tiene como eje una causa por homicidio. Doce ciudadanos tendrán la responsabilidad de determinar si el acusado es culpable o no culpable, mientras que la eventual pena quedará a cargo del juez.

La puesta en marcha del sistema en Rosario marca el final de una etapa iniciada hace un año, cuando se realizó el primer juicio por jurados en la provincia.

"Hoy se realiza el primero en la circunscripción más numerosa en cantidad de causas y la más desafiante desde el punto de vista de la implementación. Por lo tanto, culmina esta etapa de transición y podemos decir que ya rige el juicio por jurados en toda la provincia de Santa Fe para los casos previstos por la ley", afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Cómo funciona un juicio por jurados

El modelo adoptado por Santa Fe replica el esquema clásico de jurado popular compuesto por 12 integrantes.

Para conformarlo se realiza primero un sorteo de 36 ciudadanos del padrón electoral de la jurisdicción correspondiente. Luego se desarrolla una audiencia de selección en la que las partes pueden formular preguntas y ejercer recusaciones hasta definir quiénes integrarán el jurado y quiénes actuarán como suplentes.

>> Leer más: Arranca el primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Una vez concluido el debate, los jurados deliberan y emiten un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad. La pena, en caso de corresponder, es determinada posteriormente por el juez.

Quiénes pueden ser jurados

A diferencia de otros mecanismos de participación ciudadana, no existe un sistema de inscripción voluntaria. Los jurados son seleccionados mediante sorteo del padrón electoral y su participación constituye una carga pública.

"La regla general es que cualquier ciudadano puede ser jurado", explicó Cococcioni.

Las excepciones alcanzan a quienes forman parte del sistema penal, como jueces, fiscales, abogados, integrantes de fuerzas de seguridad y personas alcanzadas por incompatibilidades previstas en la ley.

Una herramienta para acercar la Justicia a la ciudadanía

Durante la apertura del juicio, el ministro destacó que el sistema busca cumplir con el mandato constitucional que establece la participación ciudadana en determinados procesos penales.

"Otorga al acusado el derecho a ser juzgado por sus pares y, al mismo tiempo, reconoce a los ciudadanos el derecho a intervenir directamente en una institución que democratiza el Poder Judicial", sostuvo.

La implementación del juicio por jurados forma parte de las reformas impulsadas en los últimos años dentro del sistema acusatorio santafesino y alcanza a determinados delitos establecidos por la legislación provincial.

Seis juicios en un año

El proceso que comenzó este lunes en Rosario es el sexto juicio por jurados realizado en Santa Fe desde la entrada en vigencia de la ley.

Según señalaron desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, la experiencia recogida en los distintos distritos judiciales fue positiva y permitió avanzar hacia la implementación plena del sistema en toda la provincia.

Con la incorporación de Rosario, la circunscripción con mayor volumen de causas penales, el mecanismo quedó operativo en todo el territorio santafesino y suma una nueva instancia de participación ciudadana dentro de la administración de justicia

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