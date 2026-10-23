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Franco Colapinto y un viernes donde casi todo se puso para probar simulación de carrera en Austin

Con la penalización a cuestas, el argentino se dedicó más a probar condiciones de Gran Premio. El domingo en Austin deberá remar para alcanzar puntos

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

23 de octubre 2026 · 18:58hs
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La mirada firme de Franco Colapinto para un viernes atípico en Austin. Debe penalizar con su Alpine diez posiciones.

BWT ALPINE

La mirada firme de Franco Colapinto para un viernes atípico en Austin. Debe penalizar con su Alpine diez posiciones.

Franco Colapinto realizó un viernes totalmente atípico en Austin. Conocedor de la penalización de 10 puestos que deberá tener tras la clasificación de este sábado (a las 18, por Fox Sports y Disney+), el argentino se dedicó a ensayar condiciones de trabajo, sabiendo que el domingo deberá remarla para sumar puntos.

A primera hora, antes del primer ensayo, Alpine informó de un cambio en la unidad de control electrónico del motor, que fue lo que lo dejó parado en el GP de Singapur. Como fue el cuarto cambio sobre tres permitidos de esa unidad, llegaron las diez posiciones de penalización.

Con la clasificación perdida prácticamente, la única buena antes de la FP2 es que también se informó de la sanción de 5 puestos a Arvid Lindblad por cambios en la unidad de potencia y de 20 puestos a Gabriel Bortoleto por varios cambios, por lo que Colapinto no saldrá último y tal vez pueda estar delante del inglés, con el que pelea el 5º puesto en la Copa de Constructores.

Después de una FP1 donde apenas probó en simulación de clasificación, en la FP2 sí lo hizo pero a contramano del resto: de entrada. En el primer ensayo probó con gomas medias además y en el segundo con duras.

En la FP2 hizo muchas vueltas seguidas en el orden del 1m 41,5s o 1m 42s. Para los últimos, siempre con tanques llenos, volvió a poner los blandos y finalizó 15º el viernes, con su compañero Gasly 12º. Un mal resultado, sobre todo para el francés, si se tiene en cuenta que además Alpine trajo actualizaciones en el tren trasero para esta carrera.

Por supuesto, falta la FP3 (14.30) y la clasificación a las 18. En este caso, para el argentino le suerte parece echada y partirá desde atrás.

Leer más: Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

Qué pasó en la FP2 de Austin

Colapinto salió de entrada con gomas nuevas blandas, por lo que claramente estuvo en otra sintonía. Así, marcó 1m 38,007s, mientras Gasly con medias hacía antes 1m 38,716s. Con medias también, Verstappen hacía 1m 36,581s.

Gasly un segundo mejor intento con la misma goma, en 1m 37,952s. Colapinto hizo dos vueltas de enfriamiento antes de volver a acelerar y marcar 1m 37,201s, a 1,267s del nuevo registro de Verstappen, de 1m 35,934s. El francés mejoraba también, en 1m 37,674s.

Sobre los 15' de práctica, Colapinto fue a boxes y en ese lapso fue el único con gomas blandas.

Gasly recién puso las blandas sobre la media hora como todo el mundo y le bajó el tiempo pero por poco en mejores condiciones de pista: 1m 36,840s, a 1 décimas de Lindblad pero a 5 de Lawson. Los Racing Bulls, siempre mejores, aunque luego le quitaron el tiempo al inglés por exceder límites de pista.

Mientras, Charles Leclerc ponía 1m 35,291s, que sería lo mejor del día y Lawson era el mejor del resto en el 7º lugar, delante de Norris y Hadjar.

Gasly quedaría 12º, con Bearman y Bortoleto adelante y Colapinto 15º, porque a Hulkenberg también le sacaron tiempo por exceder límite de pista.

>>Leer más: El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

Qué pasó en la FP1 de Austin

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