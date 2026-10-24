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Franco Colapinto se dedicó en la última práctica de Austin a ponerse a punto para la carrera

Si bien hizo un solo intento de simulación de clasificación, Franco Colapinto fue el que más giró sabiendo que penaliza. A las 18, clasificación en Austin

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de octubre 2026 · 15:31hs
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Franco Colapinto y un Alpine que penalizará en Austin por cambio en la unidad de control electrónico.

BWT ALPINE

Franco Colapinto y un Alpine que penalizará en Austin por cambio en la unidad de control electrónico.

Franco Colapinto dedicó casi todo el último ensayo en Austin a probar el Alpine para la carrera. De todas formas, hizo solo una prueba de clasificación que fue aceptable. A las 18, la tanda que servirá para la grilla de partida del domingo, cuando se largue a las 17, a 56 vueltas.

El argentino inició la actividad del viernes ya sabiendo que debía penalizar diez lugares por cambios en la unidad de control de electrónica, que fue el cuarto de la temporada cuando son permitidos tres.

Eso le hizo cambiar totalmente su plan de trabajo, como pasó en el GP de Baréin en Malasia, y por eso ensayó en condiciones de carrera, con mayor carga de combustible.

El viernes usó más las gomas duras y en esta FP3 las medias, y en el medio del ensayo calzó las gomas blandas marcando el 10º puesto.

Luego terminaría 15º, a 1,358s del mejor tiempo de Lewis Hamilton, lo que cual no fue nada malo. Su compañero Pierre Gasly haría su tiempo bastante después, en mejores condiciones de pista y cuando todos ensayaban lo mismo.

El francés terminaría 9º, a 1,101s de la punta y por lo tanto 257 milésimas más rápido que el argentino. Lo mejor para el equipo fue que Gasly resultó el mejor del resto y se ilusiona con pasar a la Q3, algo que también puede hacer el argentino, aunque sabe que largará como mucho 19º.

Gabriel Bortoleto penalizará 20 lugares por lo que seguramente saldrá último, mientras que Arvid Lindblad retrocederá 5 lugares. Colapinto partirá probablemente 21º y, con algo de fortuna, 20º o 19º.

Leer más: Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

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>>Leer más: El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

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