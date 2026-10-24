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Franco Colapinto largará en la última fila el GP de Estados Unidos en Austin

El argentino clasificó 14º y al penalizar 10 lugares partirá 21º. Lo salvó Gabriel Bortoleto de ser último, mientras que el compañero de Alpine Pierre Gasly larga 10º.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de octubre 2026 · 18:48hs
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La penalización condicionó la clasificación de Franco Colapinto en Austin.

BWT Alpine

La penalización condicionó la clasificación de Franco Colapinto en Austin.

Franco Colapinto hizo una clasificación poco satisfactoria, pasando bien al segundo corte pero quedando 14º, lejos de su compañero de Alpine Pierre Gasly. Igual, por la penalización que ya sabía, el argentino partirá 21º el GP de Estados Unidos en Austin. que se larga a las 17, a 56 vueltas por Fox Sports y Disney+. La pole, de Kimi Antonelli.

Qué pasó en la Q3 de Austin

En el primer intento apareció por primera vez en todo el fin de semana el líder y casi campeón Kimi Antonelli, que le sacó 1 y 2 décimas a los Red Bull de Max verstappen e Isack Hadjar, con las Ferrari, George Russell y los McLaren, lejos.

Mientras Liam Lawson no salió a girar, su compañero Lindblad quedaba a más de 2 segundos con gomas blandas usadas. El necocelandés sabía que largaría noveno y cuidó gomas, mientras el inglés clasificó 9º pero largará 14º por cambios en la unidad de potencia.

Antonelli venía mejorando en los dos primeros sectores pero abortó el último y le sobró para la pole, seguido de los Red Bull, de Charles Leclerc, Lewis Hamilton, George Russell, Oscar Piastri y Lando Norris (le quitaron el último giro).

Qué pasó en la Q2 de Austin

En el inicio del segundo corte, los tiempos de los Alpine fueron casi calcados a los últimos de la Q1, mientras todo el mundo mejoraba bastante.

El argentino hizo 1m 35,877s y Gasly una décima exacta menos. Pero a 1,306s y 1,406s del mejor tiempo de Max Verstappen. Claro que a más de 6 décimas del mejor del resto, que fue Nico Hulkenberg.

En el segundo intento Colapinto mejoró apenas su intento, en 1m 35,722s y Gasly hizo un muy buen tiempo de 1m 35,080s que lo metía 9º, pero a último momento los bajaron los dos Racing Bulls, de Arvid Lindblad y Liam Lawson. El francés quedó afuera de la Q3 por 22 milésimas.

El francés quedó 642 milésimas por delante del argentino, que reportó gomas frías para ese último intento.

Qué pasó en la Q1 de Austin

Colapinto se metió 10º en el primer intento con 1m 36,878s, a 1,678s del mejor tiempo de Leclerc y Gasly lo superaba por apenas 114 milésimas, pero al francés le quitarían el tiempo por exceder los límites de pista en la curva 9.

Cuando los del fondo hicieron el segundo registro, ya el argentino había quedado 17º, por lo que debía exigirse en el último intento para pasar a la Q3. Los dos Alpine afuera de entrada.

La última vuelta fue entonces decisiva y Colapinto no falló, bajando casi un segundo su registro: 1m 35,898s, a 0,898s del mejor tiempo de Lando Norris. Mientras que Gasly también pasó, detrás del argentino, con 1m 35,969s, a 71 milésimas.

El argentino quedó a 266 milésimas de Gabriel Bortoleto, el mejor del resto, quedando 13º, por delante de Gasly. Los Racing Bulls y los Audi superaron a los Alpine.

Afuera quedaron Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez y Bottas.

Leer más: Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

Qué pasó en la FP3 de Austin

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