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Franco Colapinto cerró un domingo para olvidar rápido en Austin donde no salió nada y volvió a abandonar

El argentino largó en el puesto 20º, la estrategia no lo ayudó y un golpe con Arvid Lindblad lo complicó. La mala racha siguió en Austin para Franco Colapinto.

25 de octubre 2026 · 18:30hs
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Franco Colapinto

Franco Colapinto, instantes antes de salir a pista en Austin. La carrera fue un fiasco para el argentino.

Todo era color de rosas para Franco Colapinto luego de su brillante actuación en Madrid. Pero desde ahí todas fueron pálidas y en el inicio de la gira americana en Austin nada cambió. El argentino vio la bandera a cuadros pero en un domingo complicado, golpe con Arvid Lindblad incluido y lejos de los puntos. Su compañero Pierre Gasly al menos rescataba el primer punto de Alpine en 4 GP con su 10º lugar.

Ganó Kimi Antonelli en una carrera sin emociones y como George Russell fue 8º, el italiano quedó a solo 2 puntos de coronarse, lo que seguramente ocurrirá en una semana en el GP de México. Lo escoltó Charles Leclerc y Max Verstappen completó el podio.

En el estreno de la Fórmula 1 en el callejero de Madring, donde todos los pilotos partían igual, Colapinto se despachó con una gran clasificación y una mejor carrera, como el mejor del resto. Ahí llegaba inclusive a los 31 GP seguidos viendo la bandera a cuadros, pero desde ahí todo desbarrancó.

En Bakú todo venía bien para Alpine hasta que Colapinto se equivocó en el relanzamiento con la grave consecuencia de que se llevó puesto a Gasly, y este a Lando Norris. Ambos Alpine estaban en los puntos.

Llegó la penalización a modo de castigo, los cambios en la unidad de potencia para Malasia, la largada desde el fondo donde eligieron mal partir con gomas lisas con piso mojado y un 13º puesto final que bueno teniendo en cuenta el contexto. Además, llegando adelante de Gasly, que había largado 9º.

En Marina Bay todo siguió para atrás, con abandono en la primera vuelta de la sprint y en medio de la carrera. El cambio en la unidad de control electrónica lo llevó a penalizar diez lugares en Austin. Y así empezó este mal fin de semana, primer capítulo de la gira americana.

Leer más: Los 43 de Franco Colapinto en la Fórmula 1: un repaso de una curva en crecimiento y de largo alcance

Una estrategia y un toque que lo marginó

Junto a Valtteri Bottas, Colapinto fue el único que partió con gomas duras por elección propia, apostando a una sola parada contra las dos de muchos. Ahí mismo, algo se desprendió del Williams de Carlos Sainz o el Racing Bulls de Lindblad, que se tocaron delante suyo, y golpeó en el Alpine.

De entrada fue superado por Gabriel Bortoleto, que a su lado salió con blandas y aunque superó a los Cadillac, se enredó mal con Sainz.

En ese pelea con el español, el argentino gastó mucho las gomas. Cuatro veces lo pasó en la curva 1 y cuatro veces el Williams le hizo la tijera. Solo lo adelantó cuando paró en boxes.

Y todo empeoró para el argentino cuando Lindblad, que ya había cambiado gomas, se le vino, intentó superarlo varias veces y lo logró en la curva 1. La TV no lo mostró, pero hubo un toque que le provocó un trompo al argentino, por lo que fue superado por Esteban Ocon.

El sobrepaso que intentó Lindblad fue justo cuando delante de Colapinto salía Gasly de boxes, tras cambiar neumáticos, por lo que posiblemente lo perjudicó. Es que al doblar en la curva 1, mientras Gasly lograba controlar a Lindblad que iba por afuera, el argentino entraba en trompo.

>>Leer más: El viernes empezó mal para Franco Colapinto en Austin: penalizará en la clasificación

Desde ahí se pudo ver una pieza desprendida en el pontón derecho, con ese problema paró a cambiar por gomas blandas pasada la mitad de carrera, pero a las pocas vueltas lo llamaron para abandonar en la vuelta 38.

Alpine informó de "daños bastante significativos en el deflector lateral" que impactaron en las prestaciones del auto.

En una semana se correrá ahí cerca, en el Hermanos Rodríguez de México. Y siete días después se disputará el GP de San Pablo. La mala racha debe interrumpirse para que no se haga tendencia, porque el año venía bárbaro hasta Madrid, pero luego todo entró en un cono de sombras.

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Tremendo inicio del sprint en Singapur, con Franco Colapinto ganándole la posición a Gasly, que agresivamente la recuperó gracias a que el argentino le dejó el lugar.

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