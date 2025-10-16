La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

El equipo de Scaloni fue dirigido por un árbitro internacional en el clásico de Pujato

El partido de ida de los octavos de final de la Liga Casildense entre Matienzo y Atlético (0-1) fue controlado por Fernando Espinoza. El domingo se disputará la revancha

Luis Castro

Por Luis Castro

16 de octubre 2025 · 09:10hs
Fernando Espinoza en el saludo previo al arranque del clásico de Pujato jugado en el predio Lionel Scaloni.

Fernando Espinoza en el saludo previo al arranque del clásico de Pujato jugado en el predio Lionel Scaloni.
El equipo de Scaloni fue dirigido por un árbitro internacional en el clásico de Pujato

En uno de los encuentros destacados de los octavos de final de la Liga Casildense, Atlético Pujato salió airoso en el clásico del pueblo y se impuso en la ida en la casa de Sportivo Matienzo. El equipo del entrenador de la selección argentina y campeón del mundo, Lionel Scaloni, cayó por 1 a 0 el fin de semana que tuvo de atractivo la conducción arbitral de Fernando Espinoza, juez de primera división e internacional.

Scaloni dio sus primeros pasos en el fútbol en el Ranero de Pujato, donde su viejo también jugó al fútbol. "Mi papá era arquero y siempre fue suplente, ja. Él fue mi primer entrenador que tuve en el club", recordó el DT tiempo atrás. Y desde que comenzó a tener contacto con la pelota ya transitaba las canchas de Matienzo. Es por eso que cada vez que llega al pueblo se da una vuelta por la entidad e incluso ha colaborado económicamente.

Pero al margen de sus sentimientos por el club, el entrenador se identifica con su lugar en el mundo, Pujato, y también ha visitado al rival de toda la vida, Atlético, teniendo en claro la importancia de su figura y el amor por el pueblo se distinciones de camisetas.

Más allá de los amistosos de la selección, seguramente Scaloni estuvo al tanto de lo sucedido en el clásico -muy buena concurrencia-, cuyo primer choque fue a favor de Atlético por 1 a 0 y con gol de Giménez.

fernando espinoza

>>Leer más: Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur

Por la importancia del duelo de la Casildense, los directivos de la Liga resolvieron que un árbitro de trayectoria estuviera a cargo del mismo y Espinoza fue el designado. El juego circuló por los carriles de la normalidad, no hubo demasiadas polémicas y sacó el encuentro jugado en el predio Lionel Scaloni sin inconvenientes.

>>Leer más: El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Cabe señalar que en las ligas es habitual que en partidos importantes o finales se contratan árbitros de la AFA, tan es así que Espinoza -el domingo estará en VAR en el choque de Belgrano y Boca- controló la final de la Liga Deportiva del Sur de hace un mes que disputaron Independiente de Bigand y Atlético Acebal, con victoria de los diablos rojos.

La revancha, el domingo

No todo está dicho y la lucha por el pase a cuartos sigue latente ya que el próximo domingo se jugará la revancha, pero en este caso en la Villa Deportiva Chichín Tarquini del Pincharrata.

El ganador de la postergada serie se medirá con 9 de Julio de Arequito. En tanto, el resto de los juegos lo disputarán Belgrano contra Unión Casildense, Atlético Chabás con Alumni y Huracán de Chabás frente a Unión Deportiva.

