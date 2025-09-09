Independiente de Bigand se consagró bicampeón de la Liga Deportiva del Sur El Diablo superó por 2 a 1 a Atlético Acebal en la final del Apertura y se quedó con el título número 19 de la Liga. El encuentro fue dirigido por Fernando Espinoza 9 de septiembre 2025 · 08:54hs

Independiente de Bigand tuvo un recibimiento especial y luego se quedó con un nuevo título de la Liga Deportiva del Sur. El árbitro Fernando Espinoza junto a los capitanes de los equipos.

Una vez más, Independiente de Bigand se quedó con toda la fiesta y la vuelta olímpica al vencer, esta vez, a Atlético Acebal y consagrarse bicampeón de la Liga Deportiva del Sur. Ante una multitud de hinchas y con un recibimiento a pura emoción, el Diablo superó por 2 a 1 a su rival y se quedó con el torneo Apertura en una final que fue dirigida por Fernando Espinoza, árbitro de la AFA contratado, como suele hacerse en este tipo de definiciones.

El anfitrión se puso en ventaja a través de un penal ejecutado a través de Ciarroca cuando iban apenas 10 minutos. El tanto golpeó a la visita y pocos minutos más tarde y otra vez Ciarroca infló la red para encaminar al equipo rumbo al título número 19.

A los 28' una nueva falta, en este caso en el área local por un golpe del arquero sobre Alan García motivó a que Espinoza volvió a sancionar un penal sin dudar. Celso Zacarías lo cambió por gol y achicó la diferencia, aunque el resultado no se modificó hasta el final y los Diablos festejaron una nueva consagración. Y, de esta forma, Independiente sumó otra estrella y se mantiene como el más ganador de la historia de la Liga.

Los protagonistas de Independiente y Acebal El conjunto de Bigand dirigido por Germán Gallo presentó esta formación: J. Galetti, A. Miranda, R. Tapiz, F. Martínez, D. Dituro, A. Ramírez, M. Bolatti, T. Pavia, N. Giampaoli, F. Ciarrocca y A. Díaz. En tanto, Atlético Acebal -conducido por Carlos Lértora- formó con: D. Nicolletti, A. García, A. Marinelli, L. Fiscalini, M. Landriel, M. Frassi, U. Lacolia, P. Cofone, C. Zacarías, L. Palacios y L. Cabrera, image (2)