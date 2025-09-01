El arquero de Boca está lesionado y no jugará ante Central

Marchesín sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y será baja al menos por unas tres semanas

El arquero titular de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió una lesión muscular en el gemelo derecho y se perderá el encuentro ante Rosario Central, en el Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura.

Boca le ganó 2-0 a Aldosivi este domingo, en el estadio José María Minella de Mar del Plata, y sumó su tercer triunfo al hilo en este certamen. Si bien las sensaciones son positivas tras la victoria, la mala noticia llegó desde el arco: a los 45 minutos del segundo tiempo Marchesín dejó la cancha y fue reemplazado por Leandro Brey.

El Departamento Médico Fútbol Profesional de Boca Juniors anunció que Marchesín "presenta una lesión muscular grado II en gemelo derecho". La lesión le demandaría al menos unas tres semanas de recuperación, por lo que no estará en la valla xeneize ante Central.

Con el triunfo a punto de concretarse, el arquero campeón de América con la Selección argentina en 2021 recibió la pelota en su área, quiso salir jugando, eludiendo al delantero Facundo De La Vega, recortó para adentro con una gambeta pero, inmediatamente, tocó en corto para su compañero y pidió el cambio, acusando un dolor en la pierna derecha.

El arquero formado en Lanús venía atravesando una racha de tres partidos con la valla invicta, incluyendo este encuentro ante Aldosivi.

El próximo partido de Boca tendrá lugar en el estadio Gigante de Arroyito, donde enfrentará a Central el domingo 14 de septiembre, desde las 17.30, por el Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura.