Newell's y los árbitros ante Huracán: a uno lo mira bien y al otro muy mal

Con el árbitro principal, Newell's tiene números y estadísticas positivas, pero en el VAR le tocó uno que es muy criticado por los hinchas rojinegros

Para el duelo de este sábado frente a Huracán, que finalmente se corrió el horario original y se adelantó para las 17, Newell's tendrá dos hombres de negro que tendrán que impartir justicia y le generan muy distintos tipos de sensaciones en los análisis previos a la disputa de la fecha 15ª del torneo Clausura.

Para un choque determinante y trascendente, por la penúltima jornada de un torneo que ya recorre su última recta, en el que el conjunto leproso se juega gran parte de sus chances de salvación, en un certamen que se transformó en un cruel y persistente tormento, l as autoridades de la AFA designaron a un juez principal, que tiene performance con estadísticas favorables para Newell's, mientras en el VAR estará a cargo de un árbitro que despierta fuertes críticas y cuestionamientos por el simpatizante rojinegro.

En ese escenario de tensión y angustia con relación a los partidos que empiezan a decidir la suerte de cada uno de los participantes de este campeonato, al equipo leproso le tocó a Jorge Baliño como principal, y Andrés Merlos a cargo de las revisiones a través del video.

Newell's, los árbitros y dos realidades opuestas

Esos serán los encargados de impartir justicia en un cotejo que será un contrapunto de realidades muy distintas, donde el Globo mira para arriba con la intención de poder alcanzar el grupo de los que clasifican a la próxima fase, mientras este Newell's está anclado en el fondo, último en su grupo, y está tratando de hallar una cosecha de puntos que le alcance para lograr la permanencia en primera división.

Hasta ahora, todos los intentos cayeron en saco roto, y la Lepra suma problemas y sufrimiento a cada paso.

En ese marco, vale puntualizar que Baliño lo arbitró a Newell's, en 35 partidos. Dentro de esa serie hubo 16 victorias rojinegras, 10 empates y 9 derrotas.

En el último pleito que dirigió terminó con una caída 2 a 1 con Banfield, en el Coloso del Parque, en julio de este año.

MERlos c56 79876750 Merlos irrita al hincha leproso por su exceso de protagonismo.

En tanto, Merlos, por su estilo ampuloso, gesticulador, y de excesivo protagonismo dentro del campo de juego es mirado de reojo por los seguidores rojinegros.