El árbitro de Central en Paraguay será Raphael Claus: cómo le fue al Canalla en el único antecedente

El brasileño, quien controlará el cruce del equipo de Jorge Almirón frente a Libertad, se cruzó una sola vez con los de Arroyito, por Copa Sudamericana

Será la segunda vez en la historia que el brasileño Raphael Claus dirija a Central.

Central ya tiene su cabeza ciento por ciento en la Copa Libertadores , más allá de que también debe compartir esa atención con el torneo Apertura, terreno en el que este domingo visitará a Huracán. Pero el choque ante Libertad de Paraguay está a la vuelta de la esquina y en Arroyito ya conocen quién será el árbitro .

El juez en cuestión es el brasileño Raphael Claus , a quien lo secundarán asistentes de su país, inclusive los que estarán a cargo del VAR. Será la segunda vez de Claus en un partido del Canalla.

Claus estará acompañado por Bruno Boschilia (asistente 1), Nailton Oliveira (asistente 2) y Paulo Zanovelli (cuarto árbitro). En el VAR estará Daniel Nobre, mientras que Rodrigo Nunez será el AVAR .

En la primera fecha de esta Copa Libertadores, Claus dirigió el cruce entre Coquimbo Unido y Nacional de Uruguay, correspondiente al Grupo B. El encuentro se disputó en Chile y finalizó 1-1.

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El antecedente de Claus con Central

No será la primera vez que Claus dirija un partido internacional del Canalla. Ya lo hizo hace casi seis años, en el marco de la Copa Sudamericana.

Ese antecedente data del 5 de mayo de 2021, en el partido en que Central igualó 1-1 en condición de visitante contra Huachipato de Chile, en plena pandemia por el Covid.

Arbitro Zabala convierte para Central en aquel partido contra Huachipato, por Copa Sudamericana, en el que dirigió Claus.

El uruguayo Diego Zabala marcó el tanto del equipo canalla que en ese entonces era dirigido por el Kily González. En esa edición, Central clasificó a octavos de final, instancia en la que eliminó a Deportivo Táchira de Venezuela. En cuartos de final no pudo con Bragantino de Brasil.

El próximo miércoles Central puede dar un paso grande en el Grupo H si logra vencer a un Libertad que en la primera fecha cayó 3-1 como visitante ante Universidad Central de Venezuela.