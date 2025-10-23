La Capital | Ovación | Platense

Duro comunicado de Platense para negar que le entregará los puntos a Gimnasia

Fue en respuesta a un candidato a presidente de Gimnasia, equipo más complicado que Newell's con el descenso, quien dijo que le pediría al Calamar los 3 puntos

23 de octubre 2025 · 19:51hs
Gimnasia venció a Platense por 1 a 0 en el Apertura. Se volverán a encontrar en la próxima fecha del Clausura.

Es común que a pocas fechas del final de una temporada de fútbol haya especulaciones y conjeturas sobre resultados que tienen incidencia en el descenso. Por eso es tan importante la mesura. Pero a tres partidos de que concluya el torneo Clausura, no contribuyeron en nada las expresiones de Edgardo Medina, candidato a presidente de Gimnasia y Esgrima, conjunto comprometido con la pérdida de la categoría, aún en peor situación que Newell's.

Medina planteó la posibilidad de conseguir un arreglo con Platense, rival de Gimnasia en Vicente López la próxima fecha, para que le entregue los tres puntos.

Gimnasia tiene 29 puntos en la tabla acumulada, uno menos que Newell's, 3 puntos por encima de San Martín de San Juan, que por el momento desciende.

Estas expresiones provocaron una inmediata respuesta de Platense. El Calamar sacó un fuerte comunicado, con "un enérgico repudio" a las palabras del candidato a presidente del mens sana.

"Gimnasia se va a quedar en la A"

“Necesitamos sumar tres puntos para quedarnos en primera y no tengo problema en sentarme a conversar con Sebastián Ordóñez, el presidente de Platense, que es amigo. Me sentaré y le diré que me dé los puntos. Esto es fútbol argentino. Pero Gimnasia se va a quedar en la A”, declaró Medina durante una entrevista en el programa Cielosports, por La Cielo 103.5.

“Sebastián es un amigo, habla mi mismo idioma. No tengo problema en sentarme con él y pedirle los puntos o preguntarle cómo hacemos. Soy claro y es sencillo, esto es fútbol argentino”, añadió.

Platense no se quedó callado y sacó un duro comunicado para repudiar a Medina y reafirmar "el compromiso inquebrantable" del club "con la transparencia, la honestidad y el respeto por la competencia".

"Ante las declaraciones del señor Edgardo Medina, quien insinuó públicamente que el Club Atlético Platense podría “entregarle los puntos a Gimnasia”, expresamos nuestro más enérgico repudio a manifestaciones que lesionan la integridad deportiva, la ética y el trabajo serio que representa nuestra institución", comienza el comunicado.

"Compromiso con la honestidad"

"Desde la conducción encabezada por el presidente Sebastián Ordóñez, reafirmamos el compromiso inquebrantable de Platense con la transparencia, la honestidad y el respeto por la competencia. Nuestro club ha demostrado a lo largo de su historia que se rige por valores claros: el esfuerzo, la dignidad y la pasión por el deporte", añade.

>> Leer más: Newell's y la salvación: ¿cómo puede zafar del descenso el rojinegro en la próxima fecha?

"Cualquier insinuación que ponga en duda nuestra conducta, nuestros jugadores o nuestro cuerpo técnico es inadmisible y agravia no solo a la institución sino también a nuestra gente, que con orgullo defiende los colores marrón y blanco en cada cancha del país", continúa.

"Exigimos responsabilidad y prudencia a quienes tienen exposición pública. Las palabras tienen consecuencias, y el respeto por la verdad debe ser un principio básico para todos los que formamos parte del fútbol argentino", concluye.

