Central quedó a las puertas de entrar a la Copa Libertadores y puede conseguirlo en Junín

La victoria de Central sobre Platense lo dejó casi adentro del torneo más importante continental y de la Supercopa Internacional. El viernes podría lograrlo.

Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

La victoria de Central sobre Platense por 1 a 0, con el nuevo gol de cabeza a Alejo Veliz, lo dejó prácticamente clasificado a la Copa Libertadore s. Si bien la matemática dice que hay que esperar, si el viernes vence a Sarmiento de Junín habrá logrado ese cometido. También quedó ahí de la Supercopa Internacional.

Las matemáticas y el cálculo de las probabilidades hacen que la clasificación no se haya definido a tres fechas del final, cuando a Central le quedan cuatro partidos, ya que el viernes a las 16, en Junín, completará los 45 minutos pendiente del 0 a 0 ante Sarmiento.

Central sumó 59 puntos en la tabla general y está cómodamente primero. Ese puesto lo deposita en la final de la Supercopa Internacional y en la Copa Libertadores. A la fase de grupos directa del máximo torneo continental también entra el segundo, mientras que el tercero debe sortear dos fases previas.

Detrás de Central está River con 52 puntos, con 3 partidos por jugar; Argentinos Juniors con 51 e igual cantidad de partidos por delante; Boca con 50 y cuatro encuentros por disputar (debe ante Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y sin fecha aún) ; y Deportivo Riestra con 48 y también 4 encuentros, ya que este lunes recibe a Instituto.

De todas estos rivales, Boca y River se enfrentaran en dos fechas y restarán puntos entre ellos. Pero como el Xeneize debe disputar 12 puntos y Central le lleva 9, todavía no hay nada dicho. Porque Argentinos está a 8 y Riestra puede quedar en igual condición.

Por eso, si Central derrota a Sarmiento el viernes, le sacará 12 puntos a Boca, 11 a Argentinos y Riestra, y 10 a River. Ahí clasificaría de mínima entre los dos primeros de la tabla general y por lo tanto clasificaría directo a la Copa Libertadores.

¿Y si el Canalla empata?

Si mantiene el empate de ese primer tiempo en Junín, no logará el cometido, porque le sacaría 10 a Boca, 9 a Argentinos y Riestra, y 8 a River. Si bien ahí Boca y River los dos juntos no podrían superarlo, sí podría hacerlo uno de ellos, lo mismo que Argentinos y Riestra, si es que gana este lunes.

En cambio, si empata pero este lunes Riestra no le gana a Instituto, ahí sí Central se aseguraría quedar entre los tres primeros, pero no entre los dos para ir directo a la fase de grupos.