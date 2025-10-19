Central quedó a las puertas de entrar a la Copa Libertadores y puede conseguirlo en Junín

La victoria de Central sobre Platense por 1 a 0, con el nuevo gol de cabeza a Alejo Veliz, lo dejó prácticamente clasificado a la Copa Libertadores. Si bien la matemática dice que hay que esperar, si el viernes vence a Sarmiento de Junín habrá logrado ese cometido. También quedó ahí de la Supercopa Internacional.
Las matemáticas y el cálculo de las probabilidades hacen que la clasificación no se haya definido a tres fechas del final, cuando a Central le quedan cuatro partidos, ya que el viernes a las 16, en Junín, completará los 45 minutos pendiente del 0 a 0 ante Sarmiento.
Central sumó 59 puntos en la tabla general y está cómodamente primero. Ese puesto lo deposita en la final de la Supercopa Internacional y en la Copa Libertadores. A la fase de grupos directa del máximo torneo continental también entra el segundo, mientras que el tercero debe sortear dos fases previas.
Qué debe pasar para que Central entre
Detrás de Central está River con 52 puntos, con 3 partidos por jugar; Argentinos Juniors con 51 e igual cantidad de partidos por delante; Boca con 50 y cuatro encuentros por disputar (debe ante Barracas Central, suspendido por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y sin fecha aún); y Deportivo Riestra con 48 y también 4 encuentros, ya que este lunes recibe a Instituto.
De todas estos rivales, Boca y River se enfrentaran en dos fechas y restarán puntos entre ellos. Pero como el Xeneize debe disputar 12 puntos y Central le lleva 9, todavía no hay nada dicho. Porque Argentinos está a 8 y Riestra puede quedar en igual condición.
Por eso, si Central derrota a Sarmiento el viernes, le sacará 12 puntos a Boca, 11 a Argentinos y Riestra, y 10 a River. Ahí clasificaría de mínima entre los dos primeros de la tabla general y por lo tanto clasificaría directo a la Copa Libertadores.
¿Y si el Canalla empata?
Si mantiene el empate de ese primer tiempo en Junín, no logará el cometido, porque le sacaría 10 a Boca, 9 a Argentinos y Riestra, y 8 a River. Si bien ahí Boca y River los dos juntos no podrían superarlo, sí podría hacerlo uno de ellos, lo mismo que Argentinos y Riestra, si es que gana este lunes.
En cambio, si empata pero este lunes Riestra no le gana a Instituto, ahí sí Central se aseguraría quedar entre los tres primeros, pero no entre los dos para ir directo a la fase de grupos.