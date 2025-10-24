Relatividad se presentó en el teatro Astengo

La obra de teatro protagonizada por Luis Machín y Gabriela Toscano, se presentó en la ciudad, y los amantes del buen teatro fueron a verla. El argumento se basa en el año 1949, en un encuentro ficticio entre Albert Einstein y una misteriosa periodista que saca a la luz secretos del científico. Los suscriptores del BLC, participaron del sorteo de entradas y de descuentos.