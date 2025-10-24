Mirta de Fussi y su gimnasia especial para embarazadas

Mirta de Fussi, reconocida instructora de gimnasia para embarazadas desde hace másde 30 años, ofrece clases durante todo el embarazo, adaptadas a cada etapa para promover el bienestar físico y emocional de la futura mamá.
Mirta de Fussi, reconocida instructora de gimnasia para embarazadas desde hace másde 30 años, ofrece clases durante todo el embarazo, adaptadas a cada etapa para promover el bienestar físico y emocional de la futura mamá.
Desde los primeros meses las mujeres realizan ejercicios suaves que mejoran la circulación, fortalecen el cuerpo y alivian molestias comunes.
En las últimas etapas del embarazo se incorporan a las clases las parejas o la persona que va a acompañar a la futura mama en el parto. En estas clases los acompañantes participan activamente, aprendiendo ejercicios de respiración y técnicas de masajes relajantes para acompañar a la embarazada en el proceso.
Estas clases fomentan la conexión y el apoyo mutuo, creando un ambiente de contención en un momento tan especial y único.
Instagram @mirtadefussi
www.mirtadefussi.com.ar
Whatsapp +54 9 341 6401005
La vice y primera candidata de Provincias Unidas encabezó el acto junto al gobernador, que tildó de "caraduras" al peronismo y a La Libertad Avanza