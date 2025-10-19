La Capital | Ovación | Central

Triunfo y la madre: con el aura de Miguel, Central sonríe y muestra aún más los dientes

Después del emotivo homenaje a Russo, Central se sacó de encima un partido incómodo, venció a Platense y se afirma en las dos tablas

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de octubre 2025 · 21:03hs
Alejo Veliz se toca el pecho

Marcelo Bustamante

Alejo Veliz se toca el pecho, con la imagen de Russo. Central venció a Platense con el aura de Russo.

Esto es Central, un equipo serio, con desafíos y aspiraciones tomados de la mano. Central es, hoy más que nunca, un equipo que convence, al que no lo condicionó ni siquiera el momento de angustia por lo sucedido con Russo. Central va, incluso, con el aura de Miguel. Abriendo la boca, sonriendo y, a esta altura, mostrando los dientes más que nunca en ese protagonismo al que no se resigna. El triunfo trabajado por 1-0 frente a Platense fue otro paso enorme, uno más en esa seguidilla de buenos resultados para empezar a asegurar el pasaje a octavos de final y entrelazar los dedos con el primer puesto en la acumulada.

Central tenía la mesa tendida para sumar su cuarto triunfo consecutivo. Frente al rival contra el que el Central de Russo logró el título hace menos de dos años. Y después de una previa cargada de emoción y mucha angustia, el Canalla hizo lo que debía. Entre el aura de Miguel y el presente futbolístico, otra sonrisa para apuntalar, otro triunfo para soñar.

Un Central que entró anestesiado

Totalmente anestesiado entró Central al partido, como conmovido por el homenaje a Russo. Calentar motores fue toda una odisea y de hecho nunca lo pudo hacer en un primer tiempo que fue sencillamente para el bostezo. Platense propuso lo suyo, con asfixia en la salida y eso fue un problema para el Canalla. La pelota no salía limpia y al juego en tres cuartos era imposible darle vida.

A Malcorra le costaba por el centro, Di María no sobresalía, Veliz se diluía entre los centrales y desde las bandas el aporte era escaso. Por eso Platense se sentía más cómodo con el trámite, aun sin generar demasiado, porque lo único que tuvo fue un remate muy desviado de Picco. Pero Central tenía lo suyo.

Campaz
Jaminton Campaz sortea la resistencia del rival. De un desborde suyo vino el gol de Central.

Jaminton Campaz sortea la resistencia del rival. De un desborde suyo vino el gol de Central.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

Apenas un centro de Di María que Losas envió al córner cuando Campaz se relamía, otra arremetida de Campaz que le dio como pudo y Veliz no llegó a conectar, y sobre el final nuevamente el colombiano, sólo que esta vez no fue ni centro ni tiro al arco.

La sensación más fuerte era que Central necesitaba que el primer tiempo terminara cuanto antes, que debía meterse al vestuario para apretar la tecla reset, porque en la forma en la que lo estaba haciendo no caminaba.

A reciclarse en el complemento

Vaya si le vino bien ese descanso para entender que algo de lo que le hacía falta al equipo era mayor decisión. Y con esa decisión fue a buscarlo de arranque en el complemento. Lo demostró Campaz en ese forcejeo con su marcador, al que le ganó, y el envío del centro a la cabeza de Enzo Giménez, el testazo del paraguayo al corazón del área y la aparición de un Véliz que estaba perfectamente ubicado, donde lo pedía la jugada.

Delirio en el Gigante e inicio de otro partido, uno que Central tenía que empezar a jugar más con la cabeza que con otra cosa. Igual a Central le siguió costando. Porque el juego nunca fluyó. Todo eran arrestos individuales, de uno, de otro, de quien sea, pero arrestos individuales al fin. Como lo hizo Di María con ese pase de cachetada para Campaz para que el colombiano la metiera hacia atrás para Enzo Giménez. El remate dio en un rival y se fue al córner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1980035299544559690&partner=&hide_thread=false

Un Central más incómodo

Central debía defender mejor con la pelota, pero no lo hizo frente a un Platense que con todas sus debilidades lo fue arrinconando y poniéndolo incómodo. Un disparo defectuoso de Saborido heló la sangre de todos. Claro, si Veliz antes hubiese empujado al gol el centro de Campaz ya no había historia, pero la diferencia era mínima.

>>Leer más: Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Holan demoró los cambios, Central sufrió el final y tras algún que otro cierre oportuno de Komar se terminó de construir un triunfo más, uno de los tantos que metió este equipo y que lo tienen envalentonado.

El Central de Holan es dueño de todos los méritos, pero en un día especial, el aura de Russo pareció decir presente. Para sonreír y soñar más que nunca. En busca de mayor protagonismo el Canalla metió un triunfo y la madre. Todos se fueron con la sonrisa de Miguel.

Noticias relacionadas
Los once de Central que Ariel Holan eligió para arrancar el partido frente a Platense.

El uno x uno de Central: Campaz por lo que hizo arriba y Komar por su aporte abajo

Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Central quedó a las puertas de entrar a la Copa Libertadores y puede conseguirlo en Junín

Mónica, la mujer de Miguel Ángel Russo, besa la urna con sus cenizas.

Emoción en el Gigante: la esposa de Russo llevó la urna con sus cenizas al homenaje

Alejo Veliz celebra el gol de Central para la apertura ante Platense.

Central venció a Platense por 1 a 0 con gol de Veliz y quedó en la puerta de la Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Lo último

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Coad abrió una votación para definir un nuevo paro docente en la UNR. Reclaman la inmediata aplicación de la ley de Financiamiento Universitario.

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Polémica por la venta de agua filtrada en bares de Rosario

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Estados Unidos y dónde verlo

Ovación
El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Holan: Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros

Holan: "Central está arriba y, de acá en adelante, serán todas finales para nosotros"

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Alejo Veliz, el nueve que sigue poniendo el hombro y cada vez anda más de diez en Central

Policiales
Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

La Ciudad
Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Danza de nombres en Unidos para la futura disputa por la Municipalidad de Rosario

Los resultados del 26-O y los consensos

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

Los resultados del 26-O y los consensos

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba
La Región

Funes habilitó el nuevo ingreso por autopista Rosario-Córdoba

Murchison: Se abusa de la utilización del monotributismo

Por Patricia Martino

Economía

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

Andrea Avila: Se necesita volver a generar empleo genuino
Economía

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero
policiales

Detienen a catorce personas durante una riña de gallos: usaban una pileta de lona como cuadrilatero

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos
Policiales

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

Por Julián Guarino. Especial para La Capital
Opinión

Cuenta regresiva con la macro expectante y el frente financiero bajo máxima tensión

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
La Ciudad

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana
Zoom

Netflix: dos películas y un documental imperdibles para este fin de semana

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes