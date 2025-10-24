La Capital | Es Social

Un nuevo encuentro de la moda de la mano de Carolina Della Ceca

24 de octubre 2025 · 00:00hs
Carolina Della Ceca

Carolina Della Ceca

Se realizó la vigésima primera edición de desfiles de LANKA MODELS, con Idea y producción de Carolina Della Ceca.

25 marcas locales presentaron su colección Primavera/verano 2025 /26, en el evento de moda más imponente y concurrido de la ciudad, realizado en el City Center.

Con la asistencia de más de 700 personas, la tarde se convirtió en una jornada a pura moda y música y buena onda.

lankadesfile (6)
Eliana Sosa y Carolina Della Ceca

Daniela Icardi y Carolina Della Ceca

lankadesfile (8)
Martín y Vitto Frugoli y Carolina Della Ceca

Paola Malatesta, Carolina Della Ceca y Carolina Malatesta

lankadesfile (10)
Jesica Carboni

María Florencia Giaquinta, Ana Pedretti, Carolina Della Ceca, Débora Vicente y Elisa García

lankadesfile (12)
Vitto Frugoli y Carolina Della Ceca

Aldana Bergonzi y Carolina Della Ceca

lankadesfile (14)
Claudia Silvestrini y Carolina Della Ceca

María de los Angeles Lapiana y Carolina Della Ceca

lankadesfile (2)
Gabriela Kassabchy y Carolina Della Ceca

lankadesfile (4)
Inge Sommer y Carolina Della Ceca

Martín Frugoli y Carolina Della Ceca

