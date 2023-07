Duendes, Estudiantes, Old Resian y Jockey, un final para alquilar balcones en el TRL

Duendes venció con punto bonus, Estudiantes derrotó al líder GER, Jockey también con punto extra y Old Resian quedó libre. En la última se definen los últimos dos pasajes al Top 4.

Duendes y Estudiantes de Paraná se metieron en el Top 4 en la penúltima fecha, pero nada está dicho en esta definición que será para alquilar balcones en el Torneo Regional del Litoral de rugby. El Fantasma hizo lo debido, venciendo a Rowing de Paraná con punto bonus y eso le permitió superar la línea de Old Resian , que tuvo fecha libre. En Paraná, Estudiantes obtuvo un muy trabajado triunfo sobre el campeón y sólido líder Gimnasia para también quedar junto al verdinegro, mientras que Jockey venció a CRAI con punto bonus y todavía cree. Por lo que en la última jornada se definirán los dos boletos que quedan, ya que GER y Santa Fe RC ya están clasificados.

Duendes reaccionó en el último tramo de la fase regular del TRL y de local hizo la tarea. Recibía al colista Rowing y no solo había que ganar sino sacar un punto bonus. Y lo hizo con el 33-18 final. Así quedó con 43 puntos, uno más que Old Resian que no jugó.