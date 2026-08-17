Central: todo lo valioso que se trajo Almirón de Barracas antes de Corinthians por la Libertadores

El DT Canalla Jorge Almirón logró un saldo positivo en el triunfo ante el Guapo, que levanta las acciones de Central de cara al jueves por la Copa Libertadores

Alan Rodríguez grita con alma y vida su gol ante Barracas para el triunfo de Central. Lo acompaña Badaloni.

Las conclusiones que se trajo Jorge Almirón de la victoria 1 a 0 del domingo por la noche ante Barracas Central, por la quinta fecha del Clausura, fueron más que positivas, de cara a lo que se le viene a Central el próximo jueves en San Pablo , ante Corinthians, por los octavos de final por la Copa Libertadores.

El primer punto que hay que destacar del triunfo es el factor anímico. Ganar siempre es vital en la antesala de un duelo trascendental como el que afrontará el Canalla. Pero, además, hacerlo con todos jugadores alternativos, con una gran actuación de algunos refuerzos y con el debut de juveniles es para valorar muchísimo. Con este envión llegará Central a jugarse la vuelta del mata-mata el jueves ante el Timao.

Otro ítems para poner en valor es que la victoria fue producto de los merecimientos y no de la casualidad. Central se trajo de Barracas el resultado que se ajustó al desarrollo del partido. Porque no se amilanó ante las ínfulas que intentó imponer el Guapo y ya de entrada se hizo cargo de la pelota, la manejó con criterio y generó chances netas de gol, aunque en el cierre también padeció algunos sofocones. Almirón logró que su libreto de juego a partir de la pelota se respete a rajatabla.

Alan Rodríguez, gol y esperanza

Tal vez una de las noticias más auspiciosas fue el gran trabajo de Alan Rodríguez, el volante ofensivo que mostró un gran repertorio de juego y atrevimiento. El uruguayo tuvo una notable actuación y le dio valor a casi todas las pelotas que tocó. Pero su gran aporte fue el golazo que inventó entrando en diagonal al área, con sombrero incluido, y con una definición notable a pura categoría para ubicar la pelota lejos del arquero Miño. Pide pista para como recambio para Corinthians.

Y también estuvo el debut del zaguero paraguayo Sebastián Zaracho, que asistió con un pase largo a Alan Rodríguez en el gol, pero además se lo notó prolijo en la salida con la pelota al pie y marcó con rigor a los delanteros del Guapo.

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Dos debuts de juveniles en Central

Los otros debutantes fueron dos juveniles. Alvaro Guich, un zaguero diestro de 17 de años, que es citado permanentemente a la selección argentina juvenil que jugará el Mundial a fin de año y supera el metro noventa de altura. Y Valentino Felici, extremo derecho, con un breve paso por la reserva, que tiene 18 años. Los dos ingresaron en el final del juego y cumplieron.

Los que se quedaron en el banco sin debutar fueron el centrodelantero Gino Pavoni (18 años) y Felipe Carnicero (20), zaguero zurdo devenido a lateral que tiene rodaje en reserva.

También fue muy importante el aporte de Facundo Mallo, que fue el líder de un equipo muy alternativo, siendo el capitán ante el Guapo. Y otros que rindieron en buena forma fueron el arquero Axel Werner y el volante Vicente Pizarro, que terminó con un golpe en el pie el cotejo ante Barracas. También sufrió un golpe el lateral Emanuel Coronel.

El regreso de Juan Giménez

Mientras que otra gratísima noticia fue el retorno a la primera división de Juan Giménez, el zaguero que se repuso de una seria lesión de rodilla, y justo un año después reapareció en la máxima categoría. Lo hizo en una parada brava y marcó con su habitual solvencia. Central recuperó a un solado muy importante para lo que viene.

Mientras que en lo numérico dio un salto de calidad en todo sentido. Se consolidó entre los clasificados de la zona B y además en la tabla anual quedó a sólo tres unidades de los líderes Independiente Rivadavia y Argentinos.

Claro que Barracas ya pasó y ahora viene un partido de otra dimensión, como la revancha frente a Corinthians, del próximo jueves en San Pablo, en una serie que está igualada en cero y todo se resolverá en Brasil, para conocer a uno de los cuarto finalistas de la Copa Libertadores.