Centralito jugó un gran partido, le ganó a Barracas con un golazo y llega afilado a la Copa

Un Central totalmente alternativo superó a Barracas con un golazo de Alan Rodríguez. Almirón cuidó todo para la Copa y le salió redondo. ¿Centralito? Centralazo

Alan Rodríguez, que debutó de titular, lo grita con todo. Fue el 1 a 0 de Central sobre Barracas Central.

El apagón de la previa del partido, en la noche en que Barracas inauguró el sistema lumínico, energizó a Central . Porque el Canalla totalmente alternativo que dispuso Jorge Almirón, ya pensando de lleno en la Copa Libertadores, lejos de ser Centralito fue un Centralazo y le ganó con absoluta justicia al Guapo en su cancha y con la atenta mirada del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El golazo de Alan Rodríguez fue una joyita extraordinaria que sirvió para atesorar tres puntos valiosos en todo sentido. Central quedó tercero en la zona B y a sólo tres puntos de los líderes de la tabla anual, Independiente Rivadavia y Argentinos.

La bandera con la inscripción: “Bienvenido a Barracas a uno de los grandes de los nuestros” sirvió de antesala a lo que fue una gran producción canalla. Es que como Central se juega todo por el todo el próximo jueves en la visita a San Pablo, donde disputará la revancha con Corinthians, tras el 0 a 0 de la ida, en busca del pasaje a los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el Guapo jugaron todos suplentes. Y hasta debutaron Sebastián Zaracho de titular, de gran partido, y en el complemento los pibes Alvaro Guich y Valentino Felici.

Por eso no estuvieron presentes las principales espadas canallas: Ángel Di María, Jaminton Campaz y Franco Ibarra. Igual Central logró un triunfazo jugando buen fútbol, en una cancha siempre compleja y chiva para todos.

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El primer tiempo fue un juego de roles contrapuestos. Central intentó jugar y en algunos pasajes lo logró. Y Barracas siempre luchó, mordió, pero nunca logró amedrentar al canalla. El equipo súper alternativo que utilizó Almirón buscó siempre ser prolijo con la pelota desde el fondo, haciendo eje con en la tenencia de Pol Fernández y Vicente Pizarro.

Sólo una vez Gonzalo Maroni entró gambeteando por el medio y lo trabó justo Mallo de cara a Werner. Mientras los arcos no estaban en el radar de ninguno de los dos equipos, vieron muy rápido las amarillas los zagueros canallas: el debutante Zaracho y Juan Giménez, que regresó tras un año por una lesión de rodilla. Ambos por fuertes entradas en jugadas divididas. Pablo Dóvalo fue estricto al máximo.

Con los nuevos hizo la diferencia

En esta batalla de estilos, fue Central el que a los 39’ rompió la noche, con una jugada que fue made in mercado de pases. Habilitación precisa de Sebastián Zaracho y Alan Rodríguez, que encontró el espacio de frente al área, picó la pelota sobre su marcador, la mató con categoría y con notable jerarquía abrió el pie derecho para clavar el balón en la izquierda de Miño. Golazo. Un gol de otro partido que llevó el resultado 1 a 0 a los vestuarios para el entretiempo.

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El presidente de la AFA, Chiqui Tapia fue ovacionado en el campo de juego en el descanso por la inauguración de las luces. En el complemento, el Guapo salió a vender cara la derrota. El partido se hizo más trabado todavía. Central agazapado con la ventaja y Barracas empujando. Tobio ganó de arriba y Werner se quedó con una clara del local.

Soto lanzó el centro desde la izquierda y Badaloni no llegó a conectar. Y luego fue Verón el que no pudo empujar el envío de Badaloni. Central tenía los espacios para ampliar la ventaja. Otra vez Badaloni falló en la última puntada de cara al gol. Porra respondió y casi anota el empate.

Puso suspenso un tiro desde lejos de Bruera que manoteó Werner, para que la pelota impacte en el travesaño. Luego el arquero canalla se impuso ante Candia en dos ocasiones. Central bancó en los minutos finales y se quedó con todo. Un buen aperitivo para lo más importante que se viene: el sueño copero.