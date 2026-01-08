Newell's: con la presencia de Michael Hoyos, arrancaron las prácticas más intensas en Bella Vista

La dupla de entrenadores Favio Orsi-Sergio Gómez decidió sesiones de doble turno y con concentraciones hasta el fin de semana

Sergio Gómez, uno de los entrenadores de Newell's, da las indicaciones durante una de las prácticas en Bella Vista.

Como lo habían marcado tanto Favio Orsi como Sergio Gómez en su primera conferencia de prensa en Newell's , tras los primeros días de conocimiento y de un trabajo físico intenso, el plantel Leproso comenzó una etapa de reajuste futbolístico y más intensidad en las prácticas en el predio de Bella Vista.

La dupla técnica y, sobre todo, los preparadores físicos Ricardo Somma y Francisco Giuliano decidieron comenzar el ciclo con dos sesiones por jornada, pero acompañada por una concentración en el hotel de Jorge Griffa que durará hasta el próximo sábado.

En el primer turno matutino, uno de los primeros en llegar fue el último en desembarcar en la Lepra: se trata de Michael Hoyos , quien tendrá su debut en Bella Vista tras algunos días de descanso. Después de su paso por Independiente Del Valle, donde fue campeón y goleador en el campeonato 2025.

Saúl Salcedo finalmente se quedaría en Newell's

Tras algunos rumores que indicaron la inminente salida de Saúl Salcedo del Parque de la Independencia, fuentes cercanas al jugador confirmaron que la idea del paraguayo cambió en los últimos días y su decisión por estas horas sería continuar en la Lepra.

Ante tanta búsqueda de defensores, la llegada de Nicolás Goitea y el regreso de Ian Glavinovich se especulaba que el guaraní busque titularidad y minutos asegurados en otro equipo teniendo en cuenta que se viene el Mundial y Sa-Sa tuvo oportunidades en la selección paraguaya que dirige Gustavo Alfaro.

La decisión de Salcedo estaría sustentada en una charla con la dupla técnica quienes le habrían comunicado su deseo de que continúe en el Rojinegro y que será tenido en cuenta más allá de los posibles arribos en esa posición.

A la espera de las definiciones por los defensores

Mientras se van acomodando los refuerzos en las diferentes posiciones, la dirigencia Leprosa espera las respuestas tanto de Boca Juniors como de Coquimbo Unido por Oscar Salomón y Bruno Cabrera, por los cuales se hicieron sendas ofertas.