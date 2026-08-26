Newell's y Central ya tienen árbitros para sus partidos por la séptima fecha del Clausura

Central y Newell's volverán a jugar en el marco de la fecha 7 del torneo Clausura. Tendrán enfrente a Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata, respectivamente, y para esos encuentros ambos clubes ya conocen a quiénes tendrán como árbitros. El Canalla jugará como local y la Lepra de visitante.
Central será el primero de los dos equipos rosarinos en salir a la cancha. Por la zona B, el sábado desde las 17 se medirá con el Lobo en el Gigante de Arroyito.
Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro. La última vez que Herrera dirigió al conjunto de Arroyito fue en la victoria ante Racing por 2-1, como local, en los cuartos de final del pasado torneo Apertura.
El Canalla llega a este partido luego de empatar por 2-2 ante Talleres en Córdoba. El equipo dirigido por Jorge Almirón igualó un partido que arrancó adverso, donde llegó a estar por dos goles abajo en el marcador hasta que un doblete de Ángel Di María puso la paridad en el marcador.
Por su parte, en la zona A, Newell’s visitará al Pincha el lunes 31 de agosto desde las 19 en el estadio UNO.
Juan Pafundi será quien imparta justicia en La Plata. La única vez que Pafundi dirigió a la Lepra fue en octubre de 2024, cuando Newell’s perdió 2-0 ante Godoy Cruz en condición de visitante.
El equipo rosarino viene de cosechar su segunda victoria consecutiva como local, en esta última oportunidad con un triunfo por 2-1 ante Banfield gracias a los goles de Matías Cóccaro.
Las ternas arbitrales de Newell's y Central para la séptima fecha
Sábado 29 de agosto
17 - Central vs. Gimnasia (Zona B)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: José Carreras
AVAR: Mariana De Almeida
TV: ESPN Premium
Lunes 31 de agosto
19 - Estudiantes vs. Newell’s (Zona A)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Damian Rubino
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Daniel Zamora
TV: TNT Sports