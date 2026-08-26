Newell's y Central ya tienen árbitros para sus partidos por la séptima fecha del Clausura

Darío Herrera estará en el choque del Canalla ante Gimnasia, mientras que Juan Pafundi dirigirá el encuentro de la Lepra con Estudiantes en La Plata

Darío Herrera dirigirá a Central, mientras que Juan Pafundi estará en el encuentro de Newell's

Central y Newell's volverán a jugar en el marco de la fecha 7 del torneo Clausura. Tendrán enfrente a Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata, respectivamente, y para esos encuentros ambos clubes ya conocen a quiénes tendrán como árbitros. El Canalla jugará como local y la Lepra de visitante.

Central será el primero de los dos equipos rosarinos en salir a la cancha. Por la zona B, el sábado desde las 17 se medirá con el Lobo en el Gigante de Arroyito.

Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro . La última vez que Herrera dirigió al conjunto de Arroyito fue en la victoria ante Racing por 2-1, como local, en los cuartos de final del pasado torneo Apertura.

El Canalla llega a este partido luego de empatar por 2-2 ante Talleres en Córdoba. El equipo dirigido por Jorge Almirón igualó un partido que arrancó adverso, donde llegó a estar por dos goles abajo en el marcador hasta que un doblete de Ángel Di María puso la paridad en el marcador.

Por su parte, en la zona A, Newell’s visitará al Pincha el lunes 31 de agosto desde las 19 en el estadio UNO.

Juan Pafundi será quien imparta justicia en La Plata. La única vez que Pafundi dirigió a la Lepra fue en octubre de 2024, cuando Newell’s perdió 2-0 ante Godoy Cruz en condición de visitante.

El equipo rosarino viene de cosechar su segunda victoria consecutiva como local, en esta última oportunidad con un triunfo por 2-1 ante Banfield gracias a los goles de Matías Cóccaro.

Las ternas arbitrales de Newell's y Central para la séptima fecha

Sábado 29 de agosto

17 - Central vs. Gimnasia (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: José Carreras

AVAR: Mariana De Almeida

TV: ESPN Premium

Lunes 31 de agosto

19 - Estudiantes vs. Newell’s (Zona A)

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Damian Rubino

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Daniel Zamora

TV: TNT Sports