Juega en Boca: una de las promesas del fútbol argentino se fracturó el peroné en una práctica

El joven futbolista podría ser operado y en ese caso no podrá volver a las canchas en lo que resta de la temporada

Tomás Aranda sufrió una seria lesión y no podrá jugar con Boca en lo que resta de la temporada.

El miércoles comenzó con muy malas noticias para Boca : el juvenil Tomás Aranda, una de sus nuevas figuras y también una de las promesas del fútbol argentino, se fracturó el peroné durante el entrenamiento. Pasará por el quirófano y estará varios meses sin jugar.

La baja representa un golpe importante para el entrenador Rodolfo Arruabarrena, ya que Aranda había ganado protagonismo durante 2026 hasta transformarse en una de las principales figuras del equipo.

El mediocampista de 19 años irrumpió este año en la primera división y rápidamente consiguió espacio dentro del plantel profesional. Actualmente juega con la camiseta número 10.

Aranda se fracturó el peroné

Los estudios determinaron que Aranda se fracturó el peroné. Ahora le harán más estudios para determinar si la lesión requiere intervención quirúrgica o si puede tratarse con inmovilización y consolidación ósea.

En principio, la opción quirúrgica sería la más viable para garantizar una mejor recuperación. Y si lo operan, Aranda tendrá para alrededor de cuatro meses sin jugar y se perderá el resto de la temporada.