De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

El triunfo ante el Decano dejó al Canalla al borde de la clasificación a los playoffs en el torneo Apertura y ahora el foco es la Copa Libertadores

Veliz acaba de convertir de cabeza tras el centro preciso de Campaz. Fue el gol que puso en ventaja a Central.

Central no atraviesa un momento de esplendor máximo ni nada por el estilo. Es apenas un equipo con una idea clara y que sabe lo que quiere, pero con eso le alcanza para ir marcando el paso en la hoja de ruta establecida. Y el tener una parte del recorrido ya transcurrido le permite mirar ese otro camino lateral que, sabe, deberá tomar. Es simple: la ya casi segura clasificación en el torneo Apertura le permite poner por completo toda la atención en el debut de la Copa Libertadores .

El primer gran objetivo de este equipo de Jorge Almirón está prácticamente cumplido. Por ahí le será necesario dar un pasito más, pero a esta altura del torneo, su clasificación a los octavos de final del Apertura parece un mero trámite. Y, lo más importante, la sensación de que el equipo está, una vez más, a cuatro partidos de un título.

¿Qué implica esto? Que el primer paso en la Copa Libertadores será con el respaldo emocional de que en el torneo doméstico hay ya unas cuantas cosas resueltas .

En realidad, todos en Central hubieran puesto (y sería lo más lógico) todo el foco de atención y formateado la cabeza en el partido del próximo jueves ante Independiente del Valle , por más que en el Apertura el pase a las instancias finales estuviera súper complicada. Pero la realidad es otra, muchísimo más amigable.

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Ruta2VB Jaminton Campaz viene de hacer un gran partido y Central lo necesita encendido para la Copa Libertadores. Virginia Benedetto / La Capital

Puede parecer un dato irrelevante, pero no lo es. Porque el Canalla saldrá a jugar contra los ecuatorianos sabiendo que los tres puntos que logró contra Atlético Tucumán fueron, además de un desahogo por lo sucedido en Mendoza, tres puntos vitales.

Y si es verdad esto de que el fútbol es un estado de ánimo, para Central ese debut copero le llega en el mejor momento. Desde lo emocional por supuesto, no así en lo que tiene que ver con las lesiones y la falta de ritmo de algunos de sus futbolistas principales.

Con la clasificación siempre a tiro

Hace rato que Central viene coqueteando con la clasificación a octavos de final del Apertura, pero se sabía que había un par de pasitos más que debía dar. La victoria frente al Decano en Arroyito le dio un envión importantísimo de cara a ese objetivo. Es más, los hinchas se fueron del Gigante viendo que el equipo había quedado segundo en la tabla, aunque sabiendo que varios rivales directos aún debían jugar.

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Ruta4VB Jorge Almirón espera armar el mejor equipo para el choque del jueves ante Independiente de Valle. Virginia Benedetto / La Capital

Esta clasificación a las instancias finales del torneo local bien vale dividirla en dos partes. La primera, apuntando a la clasificación en sí. La segunda, buscando el puesto más alto en las posiciones. Central está en ese estadio de mirar preferentemente cuándo sella el pasaporte.

¿Por qué está tan cerca la clasificación? Porque esa distancia de Central con el noveno es de cinco puntos, sobre 12 en juego. Es decir, que esos equipos que hoy están “en lista de espera” necesitarían al menos dos partidos para darle alcance al Canalla.

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Próximo desafío: buscar los primeros puestos

Después, en los partidos que vienen sí estará el desafío de ir en busca de algunos de esos primeros cuatro puestos para asegurarse, al menos, definir el choque de octavos de final en el Gigante de Arroyito.

Ruta3VB Alejo Veliz ejecuta el penal que a él mismo le convirtieron, pero el remate fue detenido por el arquero Ingolotti. Virginia Benedetto / La Capital

Hace tiempo que se venía especulando con la idea de que Central necesitaba quedar lo más cerca posible de la clasificación antes de iniciar su participación en la Copa Libertadores, por los daños colaterales que suele traer la doble competencia. No está mal decir que ese objetivo está casi cumplido.

Por eso, con la satisfacción de saberse prácticamente clasificado y de estar una vez más a un puñado de partidos de un título, el equipo tiene todo, al menos desde lo emocional, para emprender el viaje en la Copa Libertadores con el horizonte despejado. Sabe que en el camino paralelo ya recorrió los kilómetros necesarios que lo llevarán a destino.