Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Los dos equipos necesitan el triunfo. El encuentro de la Primera C, arranca este domingo a las 15.30 con la presencia de ambas hinchadas

Primera C. Salaítos y charrúas vuelven a enfrentarse y barrio Sarmiento será una fiesta. Bartalini y Duré otra vez estarán frente a frente.

El fútbol del ascenso vuelve a copar la atención de toda la ciudad con el clásico entre Argentino y Central Córdoba que se disputará este domingo a partir de las 15.30 en barrio Sarmiento, en el marco de la 12ª fecha de la Primera C . Los dos equipos necesitan la victoria.

El derby entre salaítos y charrúas volverá a jugarse con público de ambas parcialidades como en las anteriores ediciones en el 2024, tanto en el Gabino Sosa como en el José Martín Olaeta.

Los clásicos entre salaítos y charrúas son encuentros especiales porque se juegan por el honor de las dos barriadas, Tablada y Sarmiento. Es un espectáculo donde todos los futboleros de Rosario quieren estar presentes con los clubes que participan en los torneos de ascenso de AFA.

El dispositivo de seguridad comenzará al mediodía e incluirá anillos de control, Tribuna Segura, cacheos, cortes de tránsito y un esquema especial de traslado para la hinchada visitante que contará con 400 localidades.

El operativo comenzará a las 13.30, mientras que la apertura de puertas está prevista para las 14. Habrá cortes de tránsito desde las 12 en la zona del estadio.

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Flojo presente de los equipos

Con un presentes muy irregulares, ambos equipos se verán las caras después de 21 meses, en lo que fue empate por 1 a 1 en el Olaeta. En esta ocasión es otro cantar, los clubes vienen cumpliendo pobres producciones y hasta le costó al charrúa cambiar de entrenador en el medio del campeonato

El Albo con Jose Previti al frente del equipo todavía no puede encontrar la regularidad. Se ubica en la última posición con 9 unidades, ganó una sola vez en el torneo, empató en 6 ocasiones y perdió en 4 oportunidades.

Previti apuesta al triunfo

“Los clásicos son partidos aparte y hay que jugarlos con el corazón. En la semana el plantel entrenó a full, recuperamos a varios futbolistas que venían lesionados y ante Central Córdoba queremos los tres puntos por el grupo y por todo Argentino. Será un partido duro para los dos equipos”, dijo Previti

Paulo Killer quiere la victoria

El capitán y referente del Charrúa, Pablo Killer, dijo lo suyo: “Es un partido lindo que se juega en la ciudad, nosotros vamos a ir con todo para ganarlo. Estamos mentalizados y con muchísimas ganas de llevar los tres puntos para el Gabino Sosa y festejar con nuestra gente”.

“Trabamos bien toda la semana para corregir algunos aspectos del partido anterior. Y pensando en el clásico que es muy importante para todo Córdoba”, cerró.