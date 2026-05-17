Newell's: hoy comienza la 5ª edición del torneo Canteras de América

Además de Newell’s, participan cuatro selecciones y siete clubes en este importante certamen internacional sub-17, que se jugará en el Centro Griffa

El plantel que representará a Newell’s en este torneo que se jugará en el Centro Griffa lo dirigirá el Pepi Zapata.

Vuelve un torneo que ya se sigue ganando un sitial de referencia en la agenda del fútbol juvenil. Es que este domingo, iniciará la 5º edición del Canteras de América, una competencia de gran relevancia, que junta a los mejores exponentes juveniles del continente de la categoría sub-17. Este evento se llevará adelante desde hoy y hasta el viernes 22, en el Centro Jorge Griffa.

En ese marco de cita de alto nivel, a demás de Newell's , participarán las selecciones de Venezuela, México, Paraguay y Panamá; y entre los clubes lo harán Gremio de Brasil, Peñarol y Montevideo City Torque de Uruguay; Barcelona y Orense de Ecuador, Alianza Lima de Perú y Gimnasia La Plata.

En total serán cuatro elencos nacionales y ocho entidades deportivas que le darán vida y atractivo a este campeonato. En esta ocasión se dividirán en tres grupos, con cinco jornadas de competencia en dos turnos. Únicamente no habrá actividad el día miércoles 20, y los días jueves 21 y viernes 22 se disputarán las semifinales y finales.

Se cobran entradas

Desde el club del parque Independencia se encargaron de remarcar que aquellos que estén interesados en acercarse a presenciar los encuentros podrán hacerlo: los valores de las entradas serán de 4 mil pesos y 6 mil para socios y no socios, con un descuento comprando el pack por las cinco jornadas (15 mil y 20 mil).

Vale puntualizar que el estacionamiento dentro del predio se cobrará aparte ($4.000). Además, todos los partidos serán transmitidos en vivo a través del canal oficial de Newell’s en YouTube: www.youtube.com/CANOBoficial.

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El representativo de Newell’s sub-17 será dirigido técnicamente por Ariel Pepi Zapata, quien contará con el siguiente plantel: Bautista Bancalari, Bruno Dianda y Francisco Moya; Alejo Arriola, Agustín Perisset, Renzo Bonifazi, Benjamín Vallejos, Giovanni Rubortone, Salvador Saman, Lautaro Machado, León Canteros, Valentín Araya, Santiago Lell, Juan Cruz Vella, Mateo Mainini, Teo Fenoglio; Antonio Meza, Bautista López, Agustín Braidot, Juan Ignacio García, Nicolás Perisset, Diego Ruíz Díaz, Santiago Gómez, Lucio Villagra, Augusto Donzino, Máximo Contreras, Genaro Álvez; Máximo Montes, Juan Olmedo, Santiago Fontana, Iani Romero, Ciro Quizas, Bautista Balmaceda, Nicolás Morinigo, Elías De Girolami y Bautista Arévalo.

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El fixture

Fecha 1º – domingo 17:

Venezuela v. Orense (Grupo A – a las 12), México v. Gremio (Grupo B – 12), Peñarol v. Paraguay (Grupo C – 12), Newell’s v. Montevideo City Torque (Grupo A – 15.30), Barcelona v. Gimnasia (Grupo B – 15.30), Panamá v. Alianza Lima (Grupo C – 15.30).

Fecha 2º – lunes 18:

Newell’s v. Venezuela (Grupo A – 12), Montevideo City Torque v. Orense (Grupo A – 12), Alianza Lima v. Paraguay (Grupo C – 12), Gremio v. Barcelona (Grupo B – 15.30), México v. Gimnasia (Grupo B – 15.30), Peñarol v. Panamá (Grupo C – 15.30).

Fecha 3º – martes 19:

Newell’s v. Orense (Grupo A – 12), Montevideo City Torque v. Venezuela (Grupo A – 12), Paraguay v. Panamá (Grupo C – 12), Gremio v. Gimnasia (Grupo B – 15.30), Barcelona v. México (Grupo B – 15.30), y Peñarol v. Alianza Lima (Grupo C – 15.30).

Russo, el goleador

En en 2022, Jerónimo Russo, quien jugaba en ese momento de extremo, fue el goleador del Canteras de América, donde acumuló cinco tantos (dos a Peñarol, Colo Colo, Cerro Porteño y Gremio). Ahora es el tres titular del equipo de Frank Kudelka. Vale remarcar que Jerónimo nació en Rosario, el 30 de mayo de 2005. Hizo la escuela primaria y parte de la secundaria en la Integral de Fisherton.