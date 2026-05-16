Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

En algunas instituciones ya registran un aumento de entre el 20 y 30 por ciento respecto al promedio, por lo que brindaron recomendaciones para esta época del año

Aunque el sol permitió que muchos días de la semana fuesen más tolerables, el frío empezó a sentirse fuerte en el otoño de Rosario. A la par de la baja en la temperatura se fueron incrementando las consultas por problemas respiratorios , tanto en niños como jóvenes y adultos. La situación tanto a nivel público como privado es la esperable para la época, pero como esto recién empieza, los médicos ponen el acento en la prevención , que incluye tener las vacunas al día, en especial para bebés, embarazadas, adultos mayores y personas de todas las edades con dolencias crónicas, ya que todos ellos conforman los grupos de riesgo. Además, un frente frío avanza este fin de semana en la ciudad y la región, que hará bajar notablemente el termómetro en los próximos días , según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En algunos centros médicos, como el Sanatorio de Niños (de Grupo Oroño) ya registran un incremento de entre el 20 y el 30 por ciento de las consultas habituales en la guardia sólo en la última semana.

Por eso, los especialistas advierten sobre la importancia de no minimizar síntomas y hacer una consulta médica precoz si hay fiebre, tos que no cesa, malestar general, sibilancias, dificultades para respirar, ya que la gripe A empezó a circular, entre otras virosis.

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En el Sanatorio Británico también advierten sobre el aumento de pacientes con cuadros respiratorios. El jefe de la guardia, Germán Schmukler, dijo a La Capital: "Estamos ante un incremento en el número de consultas por problemas respiratorios, es lo habitual frente al cambio de temperaturas".

El especialista pidió tener especial cuidado en los espacios cerrados ya que "el hacinamiento, el encierro en lugares con mucha gente en esta época, favorece la aparición de cuadros gripales".

Las medidas de cuidado, para uno y para los demás, son: lavado de manos frecuente, estornudar o toser en el pliego del codo, no asistir con síntomas a lugares donde no hay buena ventilación o uno conoce que hay personas más vulnerables, y tener las vacunas al día.

"Los pacientes con enfermedades crónicas, que son más susceptibles (a adquirir virus o bacterias propias del frío), más vulnerables, deben tomar más medidas de precaución", enfatizó. Tanto ellos como quienes los rodean.

La vacunación antigripal es una herramienta muy importante: "Todas las personas en grupo de riesgo deben vacunarse lo antes posible", expresó el profesional.

El panorama hospitalario

De acuerdo a los datos brindados por la Secretaría de Salud de Rosario este viernes, en los primeros 14 días de mayo las guardias de los establecimientos municipales registraron un total de 12.067 consultas, con un promedio de 862 consultas diarias. El mayor número de atenciones fue 1.062, durante el lunes 11 de mayo.

En el mismo período, las consultas en guardia por problemas respiratorios alcanzaron un total de 605, con un promedio de 43 consultas diarias. Se trata de lo esperable para la época, señalaron desde la Secretaría a este diario.

Las guardias con mayor demanda fueron las del Roque Sáenz Peña (25%), el Hospital de Niños Víctor J. Vilela (22%) y el policlínico San Martín (21%).

No se registra un colapso en las guardias, ni en el sector público ni privado de la ciudad, pero se han incrementado los tiempos de espera por la cantidad de gente.