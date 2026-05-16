La Capital | Ovación | Central

Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

River fue superior a Central en casi todo el desarrollo, lo venció 1 a 0 y jugará la final del torneo Apertura ante Belgrano o Argentinos

16 de mayo 2026 · 19:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Facundo Colidio marca el segundo penal que le dieron a River y lo pone en ventaja ante Central. 

FOTOBAIRES

Facundo Colidio marca el segundo penal que le dieron a River y lo pone en ventaja ante Central. 
Lucas Martínez Quarta y Enzo Copetti pelean por la pelota. River y Central

FOTOBAIRES

Lucas Martínez Quarta y Enzo Copetti pelean por la pelota. River y Central, con dientes apretados en el Monumental.

Central no pudo avanzar a la final del torneo Apertura. En el siempre difícil Monumental, fue superado por River Plate en casi todo el desarrollo y lo terminó perdiendo por 1 a 0, por el gol de penal de Facundo Colidio en el complemento. El martes retoma la Copa Libertadores.

Los momentos en el Monumental

87' Buena del Huevo Acuña, centro atrás al pibe Silva, que le pegó muy arriba desde buena posición.

71' Tiro libre desde muy lejos de Di María, que superó a todos, picó en el área y pegó en el palo derecho de Beltrán. Pizarro antes no llegó a conectar cuando entró solo detrás de todos. Clarísima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055803969931231237&partner=&hide_thread=false

62' Mala salida canalla de Ovando, se la robó Colidio y Vera remató desde afuera, pasando al lado del palo izquierdo de Ledesma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055801326139814286&partner=&hide_thread=false

61' GOL DE RIVER. Colidio la pateó casi al mismo lugar que lo hizo Montiel, pero Ledesma fue al otro lado.

59' Galván metió un pase bárbaro filtrado, falló Avila en el cierre, la tomó Freitas y Ledesma lo derribó. Claro penal y amarilla al arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055800754569355273&partner=&hide_thread=false

56' Buena trepada de Copetti por izquierda, pensó y lo dejó solo a Pol Fernández, que le pegó displicente. Rebotó en Rivero, en Neltrán, pegó en el palo izquierdo y la detuvo el arquero. La más clara canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055800313815191944&partner=&hide_thread=false

55' Se lesionó solo Moreno y lo reemplaza el pibe Silva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055786538164777342&partner=&hide_thread=false

30' Ledesma le atajó el penal nada menos que a Montiel, el infalible. Siguen 0 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055785589283119497&partner=&hide_thread=false

26' Tiro libre desde la derecha, Avila abrió mucho el brazo y le pegó en la cara a Martínez Quarta. Ramírez no cobra pero el VAR llama. Penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055784876196970810&partner=&hide_thread=false

24' Ovando le entró fuerte innecesariamente a Colidio y se ganó la amarilla.

15' Copetti se tiró al piso y reclama golpe de Martínez Quarta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055783604060336574&partner=&hide_thread=false

7' Ibarra le entró duro a Viña y se ganó la tarjeta amarilla. Pero unos segundos antes le dio duro a Sebastián Driussi, le dobló la rodilla derecha y debió ser sustituido. Entró Joaquín Freitas 5 minutos después.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055782956178751512&partner=&hide_thread=false

5' Tiro libre de Di María y mal control de Copetti, que se le fue larga.

3' Buen pase largo de Coronel para Giménez y mejor asistencia atrás a Di María. Fideo se acomodó y lo interceptó justo Viña. La primera, canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055778518839992674&partner=&hide_thread=false

Para este encuentro, Jorge Almirón dispuso del ingreso de Guillermo Pol Fernández en lugar de Alejo Veliz, por lo que Enzo Copetti seguirá entre los once.

>>Leer más: El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central

Los días previos se matizaron con las quejas de todo Racing, a las que se sumaron las insólitas declaraciones del presidente de River, que prácticamente condicionó al árbitro, Nicolás Ramírez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055776702081520086&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: La frase intimidatoria del presidente de River antes de enfrentar a Central en el Monumental

Las estadísticas de River y Central

Embed

Noticias relacionadas
El DT de Central, Jorge Almirón, en el banco de suplentes del Monumental. No habló tras el partido.

Jorge Almirón no quiso ir a la conferencia de prensa tras la derrota canalla

El final indeseado para Central en el Monumental, que terminó con la eliminación ante River en las puertas de la final.

A Central el partido le quedó siempre a contramano y lo pagó con la eliminación en el Monumental

El equipo de Central que pisó el Monumental y donde se destacó su arquero, Jeremías Ledesma.

El uno x uno de Central: Jeremías Ledesma, el mejor en un equipo al que le faltaron cosas

El brazo de Avila ya impacta en el rostro de Martínez Quarta. Penal de VAR para River que Ledesma evitó el gol, atajándoselo a Montiel.

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde la roja

Ver comentarios

Las más leídas

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Lo último

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Jorge Almirón no quiso ir a la conferencia de prensa tras la derrota canalla

Jorge Almirón no quiso ir a la conferencia de prensa tras la derrota canalla

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Por Claudio Berón
Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando
Ovación

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Ovación
Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental
Ovación

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Jorge Almirón no quiso ir a la conferencia de prensa tras la derrota canalla

Jorge Almirón no quiso ir a la conferencia de prensa tras la derrota canalla

A Central el partido le quedó siempre a contramano y lo pagó con la eliminación en el Monumental

A Central el partido le quedó siempre a contramano y lo pagó con la eliminación en el Monumental

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día
La Ciudad

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana
POLICIALES

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

Por Alvaro Torriglia
economia

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia
Política

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven
Policiales

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios