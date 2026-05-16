Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

Central no pudo avanzar a la final del torneo Apertura. En el siempre difícil Monumental, fue superado por River Plate en casi todo el desarrollo y lo terminó perdiendo por 1 a 0, por el gol de penal de Facundo Colidio en el complemento. El martes retoma la Copa Libertadores.
Los momentos en el Monumental
87' Buena del Huevo Acuña, centro atrás al pibe Silva, que le pegó muy arriba desde buena posición.
71' Tiro libre desde muy lejos de Di María, que superó a todos, picó en el área y pegó en el palo derecho de Beltrán. Pizarro antes no llegó a conectar cuando entró solo detrás de todos. Clarísima.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055803969931231237&partner=&hide_thread=false
62' Mala salida canalla de Ovando, se la robó Colidio y Vera remató desde afuera, pasando al lado del palo izquierdo de Ledesma.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055801326139814286&partner=&hide_thread=false
61' GOL DE RIVER. Colidio la pateó casi al mismo lugar que lo hizo Montiel, pero Ledesma fue al otro lado.
59' Galván metió un pase bárbaro filtrado, falló Avila en el cierre, la tomó Freitas y Ledesma lo derribó. Claro penal y amarilla al arquero.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055800754569355273&partner=&hide_thread=false
56' Buena trepada de Copetti por izquierda, pensó y lo dejó solo a Pol Fernández, que le pegó displicente. Rebotó en Rivero, en Neltrán, pegó en el palo izquierdo y la detuvo el arquero. La más clara canalla.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055800313815191944&partner=&hide_thread=false
55' Se lesionó solo Moreno y lo reemplaza el pibe Silva.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055786538164777342&partner=&hide_thread=false
30' Ledesma le atajó el penal nada menos que a Montiel, el infalible. Siguen 0 a 0.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055785589283119497&partner=&hide_thread=false
26' Tiro libre desde la derecha, Avila abrió mucho el brazo y le pegó en la cara a Martínez Quarta. Ramírez no cobra pero el VAR llama. Penal.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055784876196970810&partner=&hide_thread=false
24' Ovando le entró fuerte innecesariamente a Colidio y se ganó la amarilla.
15' Copetti se tiró al piso y reclama golpe de Martínez Quarta.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055783604060336574&partner=&hide_thread=false
7' Ibarra le entró duro a Viña y se ganó la tarjeta amarilla. Pero unos segundos antes le dio duro a Sebastián Driussi, le dobló la rodilla derecha y debió ser sustituido. Entró Joaquín Freitas 5 minutos después.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055782956178751512&partner=&hide_thread=false
5' Tiro libre de Di María y mal control de Copetti, que se le fue larga.
3' Buen pase largo de Coronel para Giménez y mejor asistencia atrás a Di María. Fideo se acomodó y lo interceptó justo Viña. La primera, canalla.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055778518839992674&partner=&hide_thread=false
Para este encuentro, Jorge Almirón dispuso del ingreso de Guillermo Pol Fernández en lugar de Alejo Veliz, por lo que Enzo Copetti seguirá entre los once.
>>Leer más: El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central
Los días previos se matizaron con las quejas de todo Racing, a las que se sumaron las insólitas declaraciones del presidente de River, que prácticamente condicionó al árbitro, Nicolás Ramírez.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055776702081520086&partner=&hide_thread=false
>>Leer más: La frase intimidatoria del presidente de River antes de enfrentar a Central en el Monumental
Las estadísticas de River y Central