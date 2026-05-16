Minuto a minuto: Central lo intentó hasta el final pero se quedó sin la final del Apertura

River fue superior a Central en casi todo el desarrollo, lo venció 1 a 0 y jugará la final del torneo Apertura ante Belgrano o Argentinos

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Lucas Martínez Quarta y Enzo Copetti pelean por la pelota. River y Central, con dientes apretados en el Monumental.

Facundo Colidio marca el segundo penal que le dieron a River y lo pone en ventaja ante Central.

Central no pudo avanzar a la final del torneo Apertura. En el siempre difícil Monumental, fue superado por River Plate en casi todo el desarrollo y lo terminó perdiendo por 1 a 0, por el gol de penal de Facundo Colidio en el complemento. El martes retoma la Copa Libertadores.

87' Buena del Huevo Acuña, centro atrás al pibe Silva, que le pegó muy arriba desde buena posición.

71' Tiro libre desde muy lejos de Di María, que superó a todos, picó en el área y pegó en el palo derecho de Beltrán. Pizarro antes no llegó a conectar cuando entró solo detrás de todos. Clarísima.

ERA GOL DE DI MARÍA Y EL PALO LE DIJO QUE NO A CENTRAL ANTE RIVER #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/PvVsZ7AENw

62' Mala salida canalla de Ovando, se la robó Colidio y Vera remató desde afuera, pasando al lado del palo izquierdo de Ledesma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055801326139814286&partner=&hide_thread=false COLIDIO CAMBIÓ PENAL POR GOL Y RIVER SE PUSO 1-0 ANTE ROSARIO CENTRAL #LPFxTNTSports



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61' GOL DE RIVER. Colidio la pateó casi al mismo lugar que lo hizo Montiel, pero Ledesma fue al otro lado.

59' Galván metió un pase bárbaro filtrado, falló Avila en el cierre, la tomó Freitas y Ledesma lo derribó. Claro penal y amarilla al arquero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055800754569355273&partner=&hide_thread=false FALTA DE LEDESMA A FREITAS Y RIVER TIENE SU SEGUNDO PENAL#LPFxTNTSports



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56' Buena trepada de Copetti por izquierda, pensó y lo dejó solo a Pol Fernández, que le pegó displicente. Rebotó en Rivero, en Neltrán, pegó en el palo izquierdo y la detuvo el arquero. La más clara canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055800313815191944&partner=&hide_thread=false BELTRÁN SALVÓ A RIVER



Una jugada rápida puede cambiar el partido.



Y una batería a tiempo, también.



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55' Se lesionó solo Moreno y lo reemplaza el pibe Silva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055786538164777342&partner=&hide_thread=false LEDESMA LE ATAJÓ EL PENAL A GONZALO MONTIEL EN RIVER VS. ROSARIO CENTRAL #LPFxTNTSports



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30' Ledesma le atajó el penal nada menos que a Montiel, el infalible. Siguen 0 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055785589283119497&partner=&hide_thread=false PENAL PARA RIVER POR CODAZO DEL GATO ÁVILA A MARTÍNEZ QUARTA.



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26' Tiro libre desde la derecha, Avila abrió mucho el brazo y le pegó en la cara a Martínez Quarta. Ramírez no cobra pero el VAR llama. Penal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055784876196970810&partner=&hide_thread=false AMARILLA PARA OVANDO.



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24' Ovando le entró fuerte innecesariamente a Colidio y se ganó la amarilla.

15' Copetti se tiró al piso y reclama golpe de Martínez Quarta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055783604060336574&partner=&hide_thread=false COPETTI AL SUELO LUEGO DE UNOS MANOTAZOS CON MARTÍNEZ QUARTA.



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7' Ibarra le entró duro a Viña y se ganó la tarjeta amarilla. Pero unos segundos antes le dio duro a Sebastián Driussi, le dobló la rodilla derecha y debió ser sustituido. Entró Joaquín Freitas 5 minutos después.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2055782956178751512&partner=&hide_thread=false BRONCA TOTAL: así reaccionó Seba Driussi a su lesión en el Más Monumental.



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5' Tiro libre de Di María y mal control de Copetti, que se le fue larga.

3' Buen pase largo de Coronel para Giménez y mejor asistencia atrás a Di María. Fideo se acomodó y lo interceptó justo Viña. La primera, canalla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2055778518839992674&partner=&hide_thread=false IMPRESIONANTE RECIBIMIENTO EN EL MONUMENTAL PARA RIVER VS. ROSARIO CENTRAL #LPFxTNTSports



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Para este encuentro, Jorge Almirón dispuso del ingreso de Guillermo Pol Fernández en lugar de Alejo Veliz, por lo que Enzo Copetti seguirá entre los once.

>>Leer más: El historial de Almirón ante River: la racha negativa que intentará cortar con Central

Los días previos se matizaron con las quejas de todo Racing, a las que se sumaron las insólitas declaraciones del presidente de River, que prácticamente condicionó al árbitro, Nicolás Ramírez.

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Ángel Di María se saludó con Germán Pezzella y Marcos Acuña en la previa de River vs. Rosario Central#LPFxTNTSports



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>>Leer más: La frase intimidatoria del presidente de River antes de enfrentar a Central en el Monumental

Las estadísticas de River y Central