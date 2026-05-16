El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Desde la Cámara de Electrodomésticos señalaron que el Hot Sale empujó la demanda en las grandes cadenas, aunque con poco entusiasmo en comercios locales

Se acerca el Mundial y muchos se interesan por renovar el televisor

El Mundial está cada vez más cerca y, como cada cuatro años, los televisores se convierten en uno de los equipos electrónicos más demandados por los hinchas. No obstante, a poco menos de un mes de la cita mundialista , la venta viene "fría" y "floja", según apuntaron desde la Cámara de Electrodomésticos a La Capital . En las grandes cadenas, el Hot Sale sirvió para repuntar , pero en los negocios chicos se siente la caída del consumo.

"La venta viene fría . Por un lado, no hubo ningún aspecto tecnológico nuevo que pueda entusiasmar a las personas para cambiar el televisor ", sostuvo Claudio Sexer , presidente de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario en diálogo con este diario. Y sumó: "La demanda viene floja y el consumo ha mermado : el ingreso real de la gente bajó".

Sexer señaló que en mundiales anteriores, la demanda se incrementó entre un 10 y un 15 por ciento. "En el Mundial 2010 , por ejemplo, hubo planes de hasta 50 cuotas para comprar un televisor", recordó el titular. Además, evaluó: "Todo ese consumo ficticio que estaba subsidiado no existe más".

En intento de fomentar el consumo, en la mayoría de las tiendas de electrodomésticos, el Hot Sale —que tradicionalmente dura tres días— se extendió a lo largo de una semana. Además, los diferentes comercios ofrecen hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de determinados bancos. Y, a poco menos de un mes del Mundial, que dará inicio el próximo 11 de junio, los locales rosarinos no ven un fuerte interés por la Copa del Mundo, sino más bien por las promociones y las cuotas a la hora de acceder a un televisor.

"No hay tanto interés por el Mundial, sino que la gente quiere aprovechar cuotas y precios a la hora de renovar el tele", expresó el encargado de una conocida cadena de electrodomésticos ubicada en el centro de Rosario, ante la consulta de este medio.

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"El Hot Sale repuntó un poco, pero no hay fiebre mundialista", siguieron desde la cadena que cuenta con varios locales en la ciudad, y agregaron: "Más que por la Copa del Mundo, la gente pregunta si hay promos. En cambio, el Mundial pasado hubo mucho movimiento".

Qué televisores se venden más

En las grandes cadenas, aumentó la venta de televisores de gran tamaño, de entre 50 y 65 pulgadas. No obstante, en los locales chicos se vendieron, sobre todo, televisores pequeños, de 32 pulgadas —los de menos valor— según pudo relevar La Capital. En el universo de los televisores, el más barato comienza en un poco más de $ 200.000 y el más caro puede ascender hasta 2.500.000 pesos.

hot sale Sigue el Hot Sale en los locales céntricos de Rosario Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Aunque en los locales de gran porte el Hot Sale fue un incentivo de venta, los locales más chicos sintieron la caída del consumo a pesar de las promociones. "Vendimos un poco más, pero estamos parados", reveló la responsable de una pequeña casa de electrodomésticos ubicada en la Peatonal Córdoba.

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Otra diferencia se da en el tipo de marcas. Mientras las grandes cadenas reportaron un crecimiento en la venta de Samsung, LG y Philips, comercios de menor tamaño señalaron que creció la demanda de marcas alternativas, como Enova y Quint, que ofrecen productos similares a menor valor.

Caída del consumo privado

El consumo privado en Argentina registró una caída interanual del 0,6 % en abril y acumuló una contracción del 1,5 % durante el primer cuatrimestre del año, según el Índice de Consumo Privado (ICP-UP) elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo.

No obstante, en la comparación mensual desestacionalizada, el indicador mostró estabilidad frente a marzo. Esto evidencia una desaceleración en el ritmo de caída que se venía observando desde mediados del año pasado.

De acuerdo con el informe, el índice “regresó a los niveles de octubre de 2025” luego de varios meses consecutivos de retroceso. El estudio busca anticipar la evolución de los datos oficiales del consumo privado a través de un modelo de regresión lineal múltiple.

Entre los principales indicadores relevados, la recaudación del IVA en términos reales registró en abril su sexta caída interanual consecutiva, con una baja del 1,3 por ciento.