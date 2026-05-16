La Capital | La Ciudad | Escuela

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Chicos y chicas de quinto año de la escuela ubicada en la zona noroeste de Rosario utilizaron las instalaciones del laboratorio dependiente del Instituto Max Planck

Matías Petisce

Por Matías Petisce

16 de mayo 2026 · 18:35hs
Google Seguir a La Capital en Google
Manos a la ciencia. Los alumnos y alumnas de la escuela Balseiro en las instalaciones del Xlab Rosario.

Manos a la ciencia. Los alumnos y alumnas de la escuela Balseiro en las instalaciones del Xlab Rosario.

Jugar a ser científicos por un día en Xlab Rosario con la intención de fomentar una vocación para toda la vida. Esa fue la experiencia que vivieron los alumnos y docentes de quinto año de la escuela secundaria Nº 539 "José Antonio Balseiro" en las instalaciones del laboratorio dependiente del Instituto Max Planck, ubicado en el polo científico tecnológico ubicado en La Siberia. "Es una experiencia hermosa y la verdad que queremos volver", destacaron.

Desde su creación en 2018, está practica fomentada gracias al intercambio entre el laboratorio experimental Xlab de Göttingen (Alemania) y el Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario, dirigido por Claudio Fernández Outón, un 53% de los alumnos que pasaron por allí decidió continuar en carreras afines como medicina, farmacología y biotecnología, entre otras, dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"La idea fundamental es transformar la física, biología, química, neurofisiología y farmacéutica de manera integral, multidisciplinaria y transdisciplinaria", señaló Fernández Outón, para detallar: "Es un laboratorio experimental para estudiantes de nivel secundario que busca motivar vocaciones científicas, con el objetivo de achicar la brecha entre la ciencia y la escuela".

Todas las actividades de XLab Rosario son gratuitas y cuentan con el apoyó del Ministerio de Educación provincial. Cada 15 días se organizan actividades escolares, que duran cuatro horas, en grupos de 20 alumnos y alumnas, cada uno con sus supervisores, quienes los dejan experimentar con un protocolo guía para saber qué resulta de esa experiencia de trabajar solos para alcanzar las conclusiones. La experimentación se hace en un laboratorio real, con equipamiento de vanguardia, que posee todas las comodidades y elementos como ocurre en su sede alemana.

Alumnos en el laboratorio

En esta oportunidad, los participantes aislaron el ADN de una célula vegetal para diferenciarlas de una animal. Luego tomaron muestras de células de su mucosa bucal, las tiñeron y las observaron en microscopios de alta resolución.

>> Leer más: De un doctorado en la UNR a conocer a los Premios Nobel por su investigación sobre el Parkinson

Finalmente, utilizaron tecnología digital con programas de modelado molecular y bioinformática para visualizar en 3D las células, sus organelas y moléculas de ADN. También realizaron una experiencia con el ph para aplicar indicadores y generar distintas muestras de todo aquello que se acostumbra a estudiar en manuales. "Lo vivieron con sus propios ojos y en un laboratorio de vanguardia", destacó en declaraciones a La Capital la directora de Xlab Rosario, Laura Scirocco.

Las docentes Valeria Infante y Laura Palacios, de la escuela Balseiro, ubicada en la zona noroeste de Rosario, destacaron: "Nos pareció una experiencia excelente porque no es muy común venir a un laboratorio de estas características, ya que en las escuelas es casi imposible llegar a eso. Y que los chicos tomen contacto con eso es ideal porque experimentan con elementos con son imposibles tenerlos en clase si no es en un laboratorio".

xlab rosario1

En ese marco, valoraron: "Compartir esto con los alumnos y alumnas es una experiencia hermosa porque no contamos con las herramientas y los insumos. Por eso nos llevamos esta actividad para poder llevar a otros alumnos, ya que no hay otra forma de hacer ciencia si no estás en un lugar que puedas experimentar".

Científicos por un día

"Si ellos no tienen la oportunidad de ver este lugar, quiza no se les va a despertar esa curiosidad por hacer ciencia, ya que creemos que esta es la forma, porque en la escuela se prioriza la teoría por falta de un espacio acorde y entonces no se llega a experimentar realmente", explicaron.

Con guardapolvo, guantes y gafas, dos alumnos de la institución educativa destacaron: "Nos pareció una experiencia muy linda y llena de aprendizaje. Experimentamos con un montón de elementos y la verdad que no nos vamos a olvidar de este día. Es un lugar ideal para compartir, ya que pudimos aprender cosas que no sabíamos o apenas conocíamos. Nos encantaría volver".

>> Leer más: La rosarina Gabriela Gerosa integra el equipo que ganó el Nobel de Química: "Fue todo muy inesperado"

En tanto, la directora de XLab Rosario sostuvo que el espacio, ubicado en el predio del Centro Universitario de Rosario (CUR), es la réplica fiel de un laboratorio de investigación científica como el que funciona en Alemania.

"Los estudiantes son protagonistas y asumen un rol activo en la construcción del conocimiento. Todas las actividades se realizan en un laboratorio real, con equipamiento profesional de última generación, ya que cada alumno usa su propio material, lo que garantiza una participación activa de la totalidad de los alumnos", precisó.

Noticias relacionadas
La escuela Mariano Moreno de San Cristóbal estuvo cerrada durante semanas.

Asesinato en la escuela de San Cristóbal: revisan la preventiva de adolescente

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52% no sabe qué hará en el futuro laboral

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral

La escuela Itatí está ubicada frente a la plaza principal de barrio Las Flores Sur.

Aniversario en el corazón de Las Flores: la escuela Itatí cumple 60 años

crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe que hara en el futuro laboral

Crece la incertidumbre entre adolescentes: el 52 % no sabe qué hará en el futuro laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Lo último

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Polémicas en el Monumental: dos penales para River y en Central Ibarra y Avila zafaron de la expulsión

Casi el 60% del nuevo ajuste de Milei recae sobre las provincias

Casi el 60% del nuevo ajuste de Milei recae sobre las provincias

Hidrovía: gremios rechazan un proyecto para cambiar la ley de cabotaje

Hidrovía: gremios rechazan un proyecto para cambiar la ley de cabotaje

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Los hermanos, que están ligados al tráfico de drogas desde hace doce años, fueron imputados por contrabando de estupefacientes con varios agravantes

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Por Claudio Berón
En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental
Ovación

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor
policiales

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene floja
La Ciudad

El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

Qué ver en Netflix: tres series recomendadas para disfrutar este fin de semana

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

El bravo Central de Almirón buscará llegar a la final ante un River que activó la guardia alta

Ovación
En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental
Ovación

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

En vivo: Central hizo todos los cambios y va por el empate en el Monumental

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Argentina hizo podio con chicas y chicos en el Sudamericano Sub 14 de tenis de Rosario

Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

Central: equipo confirmado para el partido a todo o nada en el Monumental

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal
la ciudad

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día
La Ciudad

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana
POLICIALES

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

Por Alvaro Torriglia
economia

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia
Política

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven
Policiales

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos
La Ciudad

Qué daña la pintura de El Aura, una de las estructuras más visitadas por los rosarinos

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería
Policiales

Serodino: encontraron drogas en la cámara frigorífica de una carnicería

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras
Policiales

Narcotráfico y lavado: tras allanamientos en Puerto Norte acusan a allegados a Licha Contreras

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?
La Ciudad

La inflación en Santa Fe superó el aumento de paritarias: ¿qué dijo la provincia?

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual
La Ciudad

Lolo no vuelve: suspendieron la restitución de un perro que sufrió abuso sexual

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por presunto encubrimiento de delitos

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Una mujer fue baleada mientras atendía su kiosco en Villa Gobernador Gálvez

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto
La Ciudad

La mujer acusada de tener sexo en un vuelo demandará por la difusión de su foto

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina
La Ciudad

Rosario tendrá visitas gratuitas a buques navales por el Día de la Armada Argentina

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado
La Región

Ataque a tiros en la escuela de San Cristóbal: liberan a un adolescente imputado

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta
POLICIALES

Rufino: acusado de matar a su padre y arrastrar el cuerpo con una camioneta

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Fraude con combustibles: pidieron 12 años de prisión para un exjefe de la policía

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios
Salud

Hantavirus: científicos del Conicet prueban un spray nasal que podría reducir los contagios