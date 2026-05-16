Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Chicos y chicas de quinto año de la escuela ubicada en la zona noroeste de Rosario utilizaron las instalaciones del laboratorio dependiente del Instituto Max Planck

Manos a la ciencia. Los alumnos y alumnas de la escuela Balseiro en las instalaciones del Xlab Rosario.

Jugar a ser científicos por un día en Xlab Rosario con la intención de fomentar una vocación para toda la vida. Esa fue la experiencia que vivieron los alumnos y docentes de quinto año de la escuela secundaria Nº 539 "José Antonio Balseiro" en las instalaciones del laboratorio dependiente del Instituto Max Planck, ubicado en el polo científico tecnológico ubicado en La Siberia. "Es una experiencia hermosa y la verdad que queremos volver" , destacaron.

Desde su creación en 2018, está practica fomentada gracias al intercambio entre el laboratorio experimental Xlab de Göttingen (Alemania) y el Laboratorio Max Planck de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario, dirigido por Claudio Fernández Outón, un 53% de los alumnos que pasaron por allí decidió continuar en carreras afines como medicina, farmacología y biotecnología , entre otras, dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"La idea fundamental es transformar la física, biología, química, neurofisiología y farmacéutica de manera integral, multidisciplinaria y transdisciplinaria", señaló Fernández Outón, para detallar: "Es un laboratorio experimental para estudiantes de nivel secundario que busca motivar vocaciones científicas, con el objetivo de achicar la brecha entre la ciencia y la escuela ".

Todas las actividades de XLab Rosario son gratuitas y cuentan con el apoyó del Ministerio de Educación provincial. Cada 15 días se organizan actividades escolares, que duran cuatro horas, en grupos de 20 alumnos y alumnas , cada uno con sus supervisores, quienes los dejan experimentar con un protocolo guía para saber qué resulta de esa experiencia de trabajar solos para alcanzar las conclusiones. La experimentación se hace en un laboratorio real, con equipamiento de vanguardia , que posee todas las comodidades y elementos como ocurre en su sede alemana.

Alumnos en el laboratorio

En esta oportunidad, los participantes aislaron el ADN de una célula vegetal para diferenciarlas de una animal. Luego tomaron muestras de células de su mucosa bucal, las tiñeron y las observaron en microscopios de alta resolución.

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Finalmente, utilizaron tecnología digital con programas de modelado molecular y bioinformática para visualizar en 3D las células, sus organelas y moléculas de ADN. También realizaron una experiencia con el ph para aplicar indicadores y generar distintas muestras de todo aquello que se acostumbra a estudiar en manuales. "Lo vivieron con sus propios ojos y en un laboratorio de vanguardia", destacó en declaraciones a La Capital la directora de Xlab Rosario, Laura Scirocco.

Las docentes Valeria Infante y Laura Palacios, de la escuela Balseiro, ubicada en la zona noroeste de Rosario, destacaron: "Nos pareció una experiencia excelente porque no es muy común venir a un laboratorio de estas características, ya que en las escuelas es casi imposible llegar a eso. Y que los chicos tomen contacto con eso es ideal porque experimentan con elementos con son imposibles tenerlos en clase si no es en un laboratorio".

xlab rosario1

En ese marco, valoraron: "Compartir esto con los alumnos y alumnas es una experiencia hermosa porque no contamos con las herramientas y los insumos. Por eso nos llevamos esta actividad para poder llevar a otros alumnos, ya que no hay otra forma de hacer ciencia si no estás en un lugar que puedas experimentar".

Científicos por un día

"Si ellos no tienen la oportunidad de ver este lugar, quiza no se les va a despertar esa curiosidad por hacer ciencia, ya que creemos que esta es la forma, porque en la escuela se prioriza la teoría por falta de un espacio acorde y entonces no se llega a experimentar realmente", explicaron.

Con guardapolvo, guantes y gafas, dos alumnos de la institución educativa destacaron: "Nos pareció una experiencia muy linda y llena de aprendizaje. Experimentamos con un montón de elementos y la verdad que no nos vamos a olvidar de este día. Es un lugar ideal para compartir, ya que pudimos aprender cosas que no sabíamos o apenas conocíamos. Nos encantaría volver".

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En tanto, la directora de XLab Rosario sostuvo que el espacio, ubicado en el predio del Centro Universitario de Rosario (CUR), es la réplica fiel de un laboratorio de investigación científica como el que funciona en Alemania.

"Los estudiantes son protagonistas y asumen un rol activo en la construcción del conocimiento. Todas las actividades se realizan en un laboratorio real, con equipamiento profesional de última generación, ya que cada alumno usa su propio material, lo que garantiza una participación activa de la totalidad de los alumnos", precisó.