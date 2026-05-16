El tiempo en Rosario: domingo inestable y fresco que anticipa un marcado descenso en las temperaturas Se esperan lloviznas durante el primer tramo de la jornada, que estará mayormente nublada. Se viene una semana con mínimas invernales 16 de mayo 2026 · 19:40hs

Virginia Benedetto / La Capital Abrigos a mano para esperar un cambio de condiciones en el tiempo de Rosario, que se viene más frío en la semana entrante.

El gris que marcó la jornada de sábado volverá a replicarse este domingo, ya que el tiempo seguirá inestable en Rosario. Una probabilidad de lloviznas en el primer tramo del día y una temperatura máxima de 14º serán el anticipo de una semana que se avecina con registros invernales en sus marcas mínimas diarias.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un domingo inestable en la primera mitad. Hay una baja probabilidad de lloviznas tanto para la madrugada como para la mañana, con una temperatura que oscilará entre los 10 y los 11 grados.

Hacia la tarde, las chances de precipitaciones se disiparán pero el cielo quedará mayormente nublado. En ese momento, la temperatura llegará a su registro máximo estipulado, en torno a los 14º.

Luego de un fin de semana marcado por la inestabilidad, se vienen el frío a Rosario. Para el lunes, el SMN anticipa un cielo completamente despejado pero una temperatura máxima que no pasará de los 16º, mientras que la mínima bajará hasta los 5º. Desde entonces, el resto de los días tendrán registros mínimos entre los 5 y los 7 grados, en lo que será una de las semanas más frías en lo que va del año.