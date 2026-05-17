La Capital | Política | Rosario

Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Apenas concluya el Mundial, el expresidente desembarcará en la ciudad con una movida que busca devolver el protagonismo perdido al PRO

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

17 de mayo 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Si bien todavía no tiene decidido si jugará o no en 2027

Foto: Archivo / La Capital.

Si bien todavía no tiene decidido si jugará o no en 2027, Mauricio Macri mantiene viva la expectativa en el PRO.

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Mauricio Macri desembarcará en Rosario apenas concluya el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en la segunda mitad de julio.

Previamente, el 5 de junio, Macri estará en la ciudad de Santa Fe y, capitalizando la cercanía geográfica, en Paraná, la capital de Entre Ríos, como parte de una gira por todo el país que alimenta las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027.

El futuro de Mauricio Macri

El viernes pasado, durante un acto realizado en Olivos en el que le envió un mensaje directo a Javier Milei y su equipo (“el populismo vuelve cuando se quiere tapar un error”, alertó), cientos de dirigentes del PRO vivaron al exmandatario al grito de “Mauricio presidente”.

Ese deseo es compartido por no pocos referentes del PRO santafesino, teniendo en cuenta que, una vez superada la etapa mundialista, se activará el modo electoral de cara al año próximo.

Mientras el partido amarillo profundiza sus críticas a las formas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), aunque sin dejar de ser aliado parlamentario, varios de sus dirigentes alimentan las chances -a la par de un eventual clamor del llamado Círculo Rojo- de que Macri se anote como candidato presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/proargentina/status/2053598612584649074&partner=&hide_thread=false

No obstante, todo indica que el exjefe del Estado recién ingresará en zona de definiciones a fines de 2026. Antes consultará encuestas, evaluará al resto del arco político y, fundamentalmente, seguirá de cerca el desenvolvimiento del gobierno de Milei a lo largo de un segundo semestre en el que debería consumar una mejora en la economía doméstica y disipar densos nubarrones judiciales.

Paralelamente, en la Casa Rosada minimizan la importancia de los pasos del líder del PRO y creen que, en realidad, busca posicionarse para negociar una sociedad política en 2027.

La inminente llegada de Macri a territorio santafesino también redundará en directivas tendientes a acomodar la futura oferta electoral en la Bota.

El PRO en el territorio

Días atrás, Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, enfatizó a La Capital que el objetivo es ser protagonistas a nivel nacional y, en ese marco, ofrecer candidaturas en todas las ciudades de la provincia.

Por lo pronto, el partido amarillo tiene dos opciones en la carpeta que ostenta el sello de Unidos, la coalición oficialista en Santa Fe: la concejala Anita Martínez, quien viene de cuestionar un posible tercer mandato de Pablo Javkin en Rosario, y el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, expresidente de la fuerza que hoy conduce la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia.

>>Leer más: Macri: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance"

Paralelamente, empezó a tomar forma la postulación a intendente de Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, estrechamente ligado a Patricia Bullrich, extitular de esa cartera y actual jefa del bloque de senadores de LLA.

El propio De Andreis señaló que el PRO trabaja para encabezar listas en la mayor cantidad de lugares posible y que no se descarta algún acuerdo con los libertarios. Aunque aclaró que falta tiempo para dar ese paso.

Noticias relacionadas
Robert Plant hizo historia en Rosario con un show que repasó distintos momentos de su carrera solista y con Led Zeppelin

Robert Plant en Rosario: el magnetismo de la vieja escuela

Cintia Farías se encontró con el médico que hace 47 años le salvó la vida. Hoy es docente y tiene tres hijos, uno médico.

Casi 50 años después, se reencontró con el médico que le salvó la vida

El presidente Javier Milei busca acuerdos con aliados al mismo tiempo que muestra su versión más radicalizada. 

Milei grita para la tribuna mientras teje acuerdos en silencio

cuadros respiratorios: con el frio intenso, aumentan las consultas en rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Lo último

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Advierten sobre estafas con las figuritas del Mundial: cómo evitarlas

Cuvertino: Todo lo que podamos hacer para que hoy subsistan las pymes es prioritario

Cuvertino: "Todo lo que podamos hacer para que hoy subsistan las pymes es prioritario"

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para las licencias de motos en Santa Fe

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para las licencias de motos en Santa Fe

Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para las licencias de motos en Santa Fe

Las pruebas para obtener las licencias de conducir para motos buscan mejorar la seguridad vial. En Rosario, se incluyen desde hace tiempo
Este lunes empiezan a regir los nuevos exámenes para las licencias de motos en Santa Fe
Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Por Tomás Barrandeguy
la region

Las abejas van por su propia ley en Santa Fe: el rol clave de un insecto cada vez más relevante

Planazo de domingo: Día de los Museos, con recorridos gratuitos para todos
La Ciudad

Planazo de domingo: Día de los Museos, con recorridos gratuitos para todos

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia
La Ciudad

Una joven rosarina murió tras el vuelco de un colectivo en una ruta de Australia

Casi 50 años después, se reencontró con el médico que le salvó la vida
La Ciudad

Casi 50 años después, se reencontró con el médico que le salvó la vida

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario
La Ciudad

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Polémicas en la eliminación de Central: dos penales para River y con Ibarra y Ávila al borde de la roja

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Ovación
Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Primera C: Argentino y Córdoba acaparan la atención con el clásico del ascenso

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Una decepción para Central que no eclipsa el gran semestre que viene realizando

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Di María: orgulloso tras la eliminación con River, habló de los silbidos en el Monumental

Policiales
Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11
policiales

Un operativo de Gendarmería logró secuestrar tres kilos de cocaína en la ruta 11

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

La Ciudad
Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario
La Ciudad

Pata Liberati presenta su show Emocional, este domingo en Rosario

Planazo de domingo: Día de los Museos, con recorridos gratuitos para todos

Planazo de domingo: Día de los Museos, con recorridos gratuitos para todos

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia inolvidable en el Xlab Rosario

Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario
Salud

Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa
Policiales

Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo
La Ciudad

Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro
La Ciudad

Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google
La Ciudad

Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado delincuente
Política

El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea
La Región

La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor
La Región

Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento
Policiales

El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Derecha módica o peronismo resignificado

Por Jorge Asís
En foco

Derecha módica o peronismo resignificado

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío
la ciudad

El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades
Policiales

Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden alivio urgente
Economía

Crecen los embargos de Arca: comercios e industrias de Rosario piden "alivio urgente"

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas
Policiales

Crimen de Benjamín: la autopsia reveló que el joven fue asesinado de más de 20 puñaladas

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día
La Ciudad

Nuevo esquema tarifario del tren a Retiro: habrá precios diferentes según el día

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana
POLICIALES

Hallaron asesinado al joven de Granadero Baigorria que había desaparecido hace casi una semana

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

Por Alvaro Torriglia
economia

Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia
Política

El contratista de Manuel Adorni aportó nuevas pruebas ante la Justicia

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven
Policiales

Incidentes y agresión a periodistas cuando aún no habían hallado al joven