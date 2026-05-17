Rosario, uno de los próximos pasos de Mauricio Macri de cara a 2027

Apenas concluya el Mundial, el expresidente desembarcará en la ciudad con una movida que busca devolver el protagonismo perdido al PRO

Si bien todavía no tiene decidido si jugará o no en 2027, Mauricio Macri mantiene viva la expectativa en el PRO.

En el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso” , que busca devolver el protagonismo perdido al PRO, el partido que fundó hace 20 años, el expresidente Mauricio Macri desembarcará en Rosario apenas concluya el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en la segunda mitad de julio .

Previamente, el 5 de junio, Macri estará en la ciudad de Santa Fe y, capitalizando la cercanía geográfica, en Paraná, la capital de Entre Ríos , como parte de una gira por todo el país que alimenta las expectativas de una eventual candidatura a la Casa Rosada en 2027 .

El viernes pasado, durante un acto realizado en Olivos en el que le envió un mensaje directo a Javier Milei y su equipo ( “el populismo vuelve cuando se quiere tapar un error” , alertó), cientos de dirigentes del PRO vivaron al exmandatario al grito de “Mauricio presidente” .

Ese deseo es compartido por no pocos referentes del PRO santafesino , teniendo en cuenta que, una vez superada la etapa mundialista, se activará el modo electoral de cara al año próximo.

Mientras el partido amarillo profundiza sus críticas a las formas del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), aunque sin dejar de ser aliado parlamentario, varios de sus dirigentes alimentan las chances -a la par de un eventual clamor del llamado Círculo Rojo- de que Macri se anote como candidato presidencial.

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Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo. Y lo sentimos todos. En los precios. En la incertidumbre. En la sensación de que no había salida.



Entonces algo pasó: los argentinos eligieron cambiar. Porque el dolor del cambio era preferible al dolor de… pic.twitter.com/XGYdvdfI4T — PRO (@proargentina) May 10, 2026

No obstante, todo indica que el exjefe del Estado recién ingresará en zona de definiciones a fines de 2026. Antes consultará encuestas, evaluará al resto del arco político y, fundamentalmente, seguirá de cerca el desenvolvimiento del gobierno de Milei a lo largo de un segundo semestre en el que debería consumar una mejora en la economía doméstica y disipar densos nubarrones judiciales.

Paralelamente, en la Casa Rosada minimizan la importancia de los pasos del líder del PRO y creen que, en realidad, busca posicionarse para negociar una sociedad política en 2027.

La inminente llegada de Macri a territorio santafesino también redundará en directivas tendientes a acomodar la futura oferta electoral en la Bota.

El PRO en el territorio

Días atrás, Fernando de Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO, enfatizó a La Capital que el objetivo es ser protagonistas a nivel nacional y, en ese marco, ofrecer candidaturas en todas las ciudades de la provincia.

Por lo pronto, el partido amarillo tiene dos opciones en la carpeta que ostenta el sello de Unidos, la coalición oficialista en Santa Fe: la concejala Anita Martínez, quien viene de cuestionar un posible tercer mandato de Pablo Javkin en Rosario, y el secretario de Cooperación provincial, Cristian Cunha, expresidente de la fuerza que hoy conduce la diputada nacional y exvicegobernadora Gisela Scaglia.

>>Leer más: Macri: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance"

Paralelamente, empezó a tomar forma la postulación a intendente de Federico Angelini, subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, estrechamente ligado a Patricia Bullrich, extitular de esa cartera y actual jefa del bloque de senadores de LLA.

El propio De Andreis señaló que el PRO trabaja para encabezar listas en la mayor cantidad de lugares posible y que no se descarta algún acuerdo con los libertarios. Aunque aclaró que falta tiempo para dar ese paso.