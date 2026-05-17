EXA 2026 activa las rondas de negocios con empresas de todo el país

La expo industrial, comercial e hidrovial de la Región Centro abrió las acreditaciones, accesos vip y entradas para publico en general

EXA 2026, la expo industrial, comercial e hidrovial de la Región Centro , dio un paso clave en su desarrollo al anunciar la apertura oficial de acreditaciones para público general, profesionales y empresas . Se realizará el 24, 25 y 26 de septiembre en el Parque Industrial de San Lorenzo y busca posicionarse como uno de los encuentros productivos más importantes del interior del país.

Con más de 20.000 metros cuadrados de exposición y la participación prevista de más de 200 empresas , el evento reunirá a actores centrales de sectores como la industria, el comercio, la logística, la minería y el segmento de Oil & Gas, en un entorno diseñado para la generación de vínculos comerciales concretos.

Uno de los ejes principales será la realización de rondas de negocios , donde empresas de distintas provincias podrán acceder a reuniones previamente agendadas con compradores y decisores clave de toda la cadena productiva.

El objetivo es facilitar acuerdos, detectar oportunidades y potenciar el desarrollo de proveedores en un mismo espacio.

En paralelo, EXA contará con una agenda de foros estratégicos que abordarán temáticas vinculadas al desarrollo productivo. Entre ellos se destacan el Foro de la Hidrovía, el Foro de Gas y Petróleo y el Foro Industrial, que reunirán a referentes del sector para analizar el presente y futuro de áreas clave para la economía regional y nacional.

La propuesta se completa con un auditorio con capacidad para 400 personas, donde se desarrollarán charlas, conferencias y paneles con especialistas.

Repercusiones

EXA 2026 contará con un esquema de streaming en vivo junto a los medios del Grupo La Capital, con transmisiones, entrevistas y generación de contenido en tiempo real que proyectará el evento más allá de San Lorenzo.

Esta cobertura permitirá que empresas, referentes y protagonistas amplifiquen su participación a nivel nacional, posicionando a EXA como una plataforma que no solo genera negocios, sino también visibilidad estratégica.

Como diferencial, EXA incorporará una aplicación de networking inteligente que permitirá a los participantes identificar contactos estratégicos y generar conexiones antes, durante y después del evento, optimizando el tiempo y potenciando el valor de cada encuentro.

Desde la organización remarcaron que el foco está puesto en el negocio real. “EXA no es solo una exposición. Es una plataforma a través de la cual las empresas pueden conectarse con decisores, generar oportunidades comerciales y posicionarse en un contexto productivo clave”, señalaron los organizadores.

Además, continúa la comercialización de espacios dentro del predio, con opciones de stands cubiertos y lotes exteriores que van desde los 75 hasta los 2.400 metros cuadrados, pensados para adaptarse a empresas de distintos tamaños y sectores.

Toda la información sobre el evento, compra de lotes exteriores y stand cubiertos se encuentra disponible en el sitio oficial www.expoargentinacentro.com, mientras que las acreditaciones pueden gestionarse a través de la plataforma Passline.