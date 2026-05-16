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Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Las cajas fueron retiradas de una sucursal cercana a las peatonales y permanecieron un largo tiempo en la vereda con custodia de la Policía de Santa Fe

16 de mayo 2026 · 13:57hs
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Una vecina mira atónita el movimiento del Banco Galicia

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Una vecina mira atónita el movimiento del Banco Galicia

Los vecinos de Rosario paseaban por el microcentro y no podían creer lo que veían este sábado: cientos de cajas de seguridad en la vereda y un despliegue policial poco visto para un sábado al mediodía. Aunque la imagen fue extraña, La Capital pudo confirmar que se trataba de un trámite administrativo de la sede de un banco.

Camiones, personal bancario y agentes de la Policía de Santa Fe fueron convocados este sábado a la exsucursal de HSBC de Santa Fe, casi Sarmiento. Allí comenzaron los trabajos para retirar todas las cajas de seguridad del lugar.

Las cajas, vacías en su totalidad, permanecieron varios minutos sobre la vereda mientras eran acomodadas en un camión grúa. Los rosarinos pasaban y no entendían el suceso y muchos tuvieron la oportunidad de ver por primera vez una caja de seguridad, al menos de vereda a vereda ya que la custodia impedía el paso en la vereda impar.

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La Capital consultó con fuentes bancarías y reconocieron que era un proceso relacionado a la venta de HSBC al Grupo Financiero Galicia, que tiene entre sus empresas al Banco Galicia.

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Dónde van las cajas de seguridad

El camión acomodó las cajas de seguridad ya embaladas y emprendió una corta marcha. El destino de los cofres era la sucursal de Galicia de Sarmiento y Santa Fe, ubicada a sólo 20 metros en la vereda opuesta al inmueble del ex-HSBC.

Después de la compra del HSBC por parte del Banco Galicia, la sede por un tiempo se llamó Galicia+, pero todos los caminos conducían a concentrar toda la actividad en el histórico edificio de la esquina de Sarmiento y Santa Fe.

Galicia 16.5 (2)

El traslado de las cajas estaba programado y por eso se desplegó un operativo policial y de tránsito. Por algunos minutos, el paso de los vehículos estuvo demorado para facilitar el pasaje de las cajas de seguridad.

Esta sucursal hoy desarticulada funcionó hasta hace unas semanas con unos pocos empleados atendiendo cajas de seguridad y transacciones menores que ahora pasarán a la sede central de Galicia. A partir de ahora, la sede de unos mil metros cuadrados entre dos plantas entrará al mercado inmobiliario con un precio cercano a los 2 millones de dólares.

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