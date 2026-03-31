Hizo inferiores en Newell's y hoy juega en Acassuso: qué dijo después de la victoria ante el rojinegro

Es rosarino y defensor. Tiene 30 años y una larga carrera en clubes del ascenso. Hoy defiende los colores del club de San Isidro

Joel Ghiraldello jugó contra Newell's como segundo marcador central de Acassuso. El jugador hizo inferiores en el equipo del Parque.

El partido entre Newell's y Acassuso por la Copa Argentina dejó mucha tela para cortar, sobre todo por el lado del equipo del Parque. Sin embargo, también permitió conocer mínimamente la historia de un jugador que pasó por las inferiores del club y hoy juega en el equipo recién ascendido de la Primera B a la Primera Nacional.

Se trata de Joel Ghirardello, un rosarino que hizo inferiores en Newell's y Lanús, y que desde 2016 juega en primera pero en equipos del ascenso. Pasó por Berazategui, Defensores Unidos (Zárate), Almirante Brown y Patronato. Llegó a Acasusso en 2025 y fue parte de la gran campaña que le dio el ascenso al equipo de San Isidro.

En 2019 también tuvo un paso por un equipo "del campo": jugó una temporada en Arnold Football Club, de la localidad santafesina de Coronel Arnold. En Patronato fue parte del equipo que disputó la Copa Libertadores de 2023, luego de haber ganado la Copa Argentina del año anterior.

Ghirardello tiene 30 años y es marcador central por la izquierda, aunque a veces también juega como lateral. Contra Newell's en Rafaela jugó con la camiseta número 6. Y después del partido contó sus sensaciones al enfrentar al equipo del que se declaró hincha fanático.

"Soy de Newell's desde chico, pero hoy me tocó estar del otro lado", dijo. Y añadió: "Toda mi familia es de Newell's pero en Rafaela me alentaron a mi. Mi hermano hasta tiene un tatuaje".

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"Lloré todo el partido porque soy de Newell's"

La madre del futbolista lo ratificó. La mujer vio todo el partido en Rafaela junto a la hinchada de Acassuso y después contó: "Lloré todo el partido porque soy de Newell's, pero bueno, por un hijo uno hace todo". Había pasado 90 minutos alentando al equipo de San Isidro y con la victoria consumada no paró de celebrar. Luego contó que su hijo soñaba con jugar ese partido.

Ghirardello se mostró feliz por la victoria y reveló que incluso hubo hinchas de Newell's que lo conocen y se acercaron a saludarlo. "Están medio camuflados, pero están", dijo cuando el partido había concluído.

Por último, sin ocultar su emoción más allá de la alegría por la victoria, contó: "En el fútbol me tocaron más malas que buenas, pero acá estoy". Y remató: "Se lucha y se sigue".