Rescataron en zona sur a un joven víctima de secuestro extorsivo y detuvieron al presunto captor

La denuncia se realizó a partir de mensajes con amenazas que recibió la expareja del chico, que fue privado de su libertad por un hombre de 34 años, apodado "Menudo"

Un joven de 26 años fue rescatado en zona sur luego de constatarse que fue víctima de secuestro extorsivo. En el mismo operativo se detuvo al presunto captor, un hombre de 34 años apodado “Menudo” , y se secuestró un arma de fuego y una motocicleta robada.

Todo sucedió en el barrio San Martín Sur y la intervención estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori).

En la causa intervinieron el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Fiscalía Federal, a través de los fiscales Ignacio Falconi y Soledad García, el Área de Atención y Víctima a cargo del fiscal Andrés Montefeltro, y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco) del Ministerio Público Fiscal (MPF), bajo las directivas del juez de garantías Eduardo Rodrígues da Crus.

Operativo de rescate

La investigación de la PDI permitió localizar a la víctima, identificar el lugar donde habría permanecido cautiva y detener a Jonatan Éric G., alias "Menudo", el presunto responsable del secuestro. La causa está a cargo del Ministerio Público Fiscal Federal, y se investiga por secuestro extorsivo, amenazas, robo y lesiones, con intervención de la Fiscalía Federal en turno.

Como resultado del allanamiento, se procedió al secuestro de un arma de fuego tipo pistolón calibre 14, un cartucho del mismo calibre, dos teléfonos celulares y una motocicleta marca Bajaj Dominar 250 cc que presentaba pedido de secuestro activo por una causa de robo.

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Secuestro por conflictos en la venta de estupefacientes

La intervención se inició a partir de una denuncia radicada el pasado jueves en sede de Comisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez por una mujer de 25 años, quien manifestó haber recibido mensajes y videos enviados desde el teléfono celular de su expareja, un joven de 26 años, en los cuales se observaba a otra persona exhibiendo un arma de fuego y amenazándolo de muerte si no entregaba una suma de dinero vinculada a una presunta deuda.

En una de las grabaciones incluso podía advertirse una detonación, aparentemente realizada dentro de una construcción precaria con paredes pintadas de verde y rojo.

A partir de ello, personal de PDI comenzó tareas investigativas para localizar a la víctima, solicitándose además la intervención de su línea telefónica, lo que permitió detectar impactos de antena. Entre las tareas de campo realizadas durante el viernes, los efectivos lograron localizar a la víctima en inmediaciones de calle Siracusa al 1100.

Según manifestó la víctima a los efectivos, había permanecido retenido contra su voluntad en un domicilio de la zona luego de mantener conflictos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Asimismo, indicó que había sido amenazado con un arma de fuego y que intentaba reunir dinero para saldar una deuda. Con los datos obtenidos y tras identificar un inmueble que coincidía con las características observadas en los videos enviados a la denunciante, la Fiscalía interviniente solicitó una orden de registro para el domicilio investigado.