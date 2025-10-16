La Capital | Ovación | Mundial

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación de Argentina en la final

El equipo dirigido por Diego Placente irá por el máximo título juvenil este domingo frente a Marruecos en Santiago de Chile

16 de octubre 2025 · 10:15hs
Mateo Silvetti anotó en octavos

AP

Mateo Silvetti anotó en octavos, cuartos y semis para llevar a Argentina a la final del Mundial sub-20.

La selección argentina sub-20 irá por el título en el Mundial sub-20 de Chile 2025, en el que se mantiene invicto y sumó seis victorias en la misma cantidad de partidos. El equipo dirigido por Diego Placente viene de vencer a Colombia en semifinales y buscará cortar una extensa racha sin campeonatos en la categoría.

La Albiceleste es la máxima campeona de la categoría e intentará quedarse con su séptima estrella en el sub-20. Tras imponerse en sus tres partidos en la fase de grupos frente a Cuba, Australia e Italia, se mantuvo a paso firme en los duelos de eliminación directa y se ilusiona.

En octavos de final goleó 4-0 a Nigeria y se floreó. En cuartos ratificó su chapa de candidato y venció 2-0 a México con contundencia. Sin relajarse por lo logrado, este miércoles volvió a dar el golpe y le ganó 1-0 a Colombia en un partido apasionante, gracias al gol del el ex-Newell's Mateo Silvetti.

De esta manera, obtuvieron su pasaje a la gran final del Mundial sub-20 y cortaron una racha de 18 años sin alcanzar el partido definitorio en la categoría, cuando la selección juvenil se había coronado campeona en Canadá 2007. Por eso, enfrentarán a Marruecos en el estadio Nacional de Santiago para definir el título.

Embed - ARGENTINA 1 COLOMBIA 0: ¡SOMOS FINALISTAS DEL MUNDIAL SUB 20 2025!

¿Cuándo se juega Argentina vs Marruecos?

El partido entre la Argentina y Marruecos por la final del Mundial sub-20 de Chile se jugará este domingo 19 de octubre, a las 20, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

>>Leer más: Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Argentina buscará coronarse campeón de la Copa del Mundo juvenil y levantar el título por séptima vez, pero Marruecos intentará sumar su primera estrella.

Cómo ver en vivo Argentina-Marruecos

El partido será transmitido en Argentina por la señales de cable Telefe y DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Telecentro Play, Flow y Directv Go.

