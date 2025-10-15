De leproso a leproso: las felicitaciones de Messi para Silvetti por el pase a la final

El capitán de la Selección celebró el pase a la final del Mundial Sub 20 y saludó a su compañero del Inter Miami, autor del gol ante Colombia

Varios jugadores de la Scaloneta celebraron la clasificación de la Selección argentina Sub 20 a la final del Mundial de la categoría, luego de la victoria 1 a 0 frente a Colombia , con gol del rosarino Mateo Silvetti . Entre los saludos más destacados estuvo el de Lionel Messi , quien le dedicó un mensaje especial a su compañero en el Inter Miami .

“ ¡¡Vamos, a la final!! Felicitaciones a todos. Grande, Toto ”, escribió el capitán argentino en una historia de Instagram , acompañada por una imagen del festejo del juvenil.

El joven delantero, que fue el héroe del partido al marcar el tanto decisivo, no ocultó su emoción por el gesto del mejor jugador del mundo. “ Siempre es un placer. Todos lo ven. Es un orgullo que Leo salude tanto a mí o al grupo. La Mayor siempre está apoyando. Para nosotros es muy importante ”, expresó Silvetti tras el encuentro.

Orgullo argentino

La selección Sub 20, dirigida por Diego Placente, logró el pase a la final del torneo con una actuación sólida en las semifinales ante el conjunto cafetero. El tanto de Silvetti, delantero surgido en Newell’s Old Boys, desató la alegría en el plantel y generó una ola de felicitaciones desde la Selección mayor.

Con el respaldo de figuras como Messi y el aliento de toda la Scaloneta, el equipo juvenil buscará ahora coronarse campeón del mundo, reafirmando el gran presente del fútbol argentino en todas sus categorías.