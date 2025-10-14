Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Inglaterra, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Catar y Arabia Saudita sellaron su pase al Mundial 2026. Por ahora hay 28 selecciones clasificadas

Senegal celebra su clasificación al Mundial 2026, donde ya lo espera Argentina.

Se siguen sumando pasajeros al Mundial de 2026, de Estados Unidos, México y Canadá. Ahora Inglaterra, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Catar y Arabia Saudita sellaron su boleto mundialista. Hasta el momento hay 28 equipos confirmados en la cita ecuménica del año que viene, entre ellos Argentina .

Inglaterra venció 5-0 a Letonia en el octavo encuentro por las Eliminatorias de la UEFA y selló de manera anticipada su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Los goles fueron obra de Anthony Gordon, Harry Kane (por duplicado), un gol en contra de Maksims Toiševs y otro tanto de Eberechi Eze, que selló la goleada.

En el continente africano también hubo festejos. Sudáfrica derrotó 3-0 a Ruanda en la última jornada de las Eliminatorias y concretó su regreso al Mundial. Fue con goles de Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa.

Por su parte, Costa de Marfil venció 3-0 a Kenia y celebró. Las tres anotaciones fueron realizadas por Franck Kessié, Yan Diomande y Amad Diallo, sellando un pasaje que confirma el crecimiento sostenido del equipo y su jerarquía dentro del continente.

Senegal también aseguró su clasificación luego de superar 4-0 a Mauritania. Los tantos fueron obra de Sadio Mané (en dos ocasiones), Iliman Ndiaye y Habib Diallo.

Clasificados de la Confederación Asiática

En el continente asiático, Catar derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y selló su segunda clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.

Por último, Arabia Saudita igualó 0-0 con Irak, pero el punto le bastó para quedarse con el primer lugar del Grupo B y asegurar su presencia en el Mundial 2026.

Con estos resultados, el mapa del próximo Mundial comienza a tomar forma. Europa, África y Asia ya tienen a sus primeros clasificados, y las Eliminatorias siguen ofreciendo un anticipo del espectáculo global que se vivirá en 2026, con la participación de 48 selecciones y un formato ampliado que promete una competencia histórica.

Todos los clasificados al Mundial 2026