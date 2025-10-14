Todos los clasificados al Mundial: se sumaron seis selecciones que buscarán destronar a Argentina

Se siguen sumando pasajeros al Mundial de 2026, de Estados Unidos, México y Canadá. Ahora Inglaterra, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal, Catar y Arabia Saudita sellaron su boleto mundialista. Hasta el momento hay 28 equipos confirmados en la cita ecuménica del año que viene, entre ellos Argentina.
Inglaterra venció 5-0 a Letonia en el octavo encuentro por las Eliminatorias de la UEFA y selló de manera anticipada su clasificación a la Copa del Mundo de 2026.
Los goles fueron obra de Anthony Gordon, Harry Kane (por duplicado), un gol en contra de Maksims Toiševs y otro tanto de Eberechi Eze, que selló la goleada.
Clasificados de la Confederación Africana de Fútbol
En el continente africano también hubo festejos. Sudáfrica derrotó 3-0 a Ruanda en la última jornada de las Eliminatorias y concretó su regreso al Mundial. Fue con goles de Thalente Mbatha, Oswin Appollis y Evidence Makgopa.
Por su parte, Costa de Marfil venció 3-0 a Kenia y celebró. Las tres anotaciones fueron realizadas por Franck Kessié, Yan Diomande y Amad Diallo, sellando un pasaje que confirma el crecimiento sostenido del equipo y su jerarquía dentro del continente.
>> Leer más: Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina
Senegal también aseguró su clasificación luego de superar 4-0 a Mauritania. Los tantos fueron obra de Sadio Mané (en dos ocasiones), Iliman Ndiaye y Habib Diallo.
Clasificados de la Confederación Asiática
En el continente asiático, Catar derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos y selló su segunda clasificación consecutiva a la Copa del Mundo.
Por último, Arabia Saudita igualó 0-0 con Irak, pero el punto le bastó para quedarse con el primer lugar del Grupo B y asegurar su presencia en el Mundial 2026.
Con estos resultados, el mapa del próximo Mundial comienza a tomar forma. Europa, África y Asia ya tienen a sus primeros clasificados, y las Eliminatorias siguen ofreciendo un anticipo del espectáculo global que se vivirá en 2026, con la participación de 48 selecciones y un formato ampliado que promete una competencia histórica.
Todos los clasificados al Mundial 2026
- Canadá - Anfitrión
- México - Anfitrión
- Estados Unidos - Anfitrión
- Argentina
- Japón
- Nueva Zelanda
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Paraguay
- Colombia
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Arabia Saudita
- Costa de Marfil
- Senegal