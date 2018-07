De Felippe llegó al final del proceso selectivo

Omar De Felippe ya tiene una definición sobre el futuro de los futbolistas que habían regresado a Newell's, tras ser cedidos a préstamo a diferentes equipos y que fueron evaluados durante las primeras tres semanas de la pretemporada. La continuidad de Joel Amoroso, uno de los que volvió, estaba asegurada de antemano porque el DT considera que le puede resultar útil. Otro que seguirá es Francisco Fydriszewski, quien sigue buscando la mejor condición física tras una rotura del ligamento cruzado anterior y de menisco. En cambio, Mauricio Tevez, Matías Tissera, Iván Silva y Franco Pérez no serán tenidos en cuenta.

La semana de entrenamiento comenzó ayer con la novedad de que la mayoría de los que habían retornado al club no lo hicieron con el plantel principal. De Felippe les había comunicado que no estaban dentro de sus planes y que lo mejor era que se fueran buscando otro equipo. Tevez, Tissera y Pérez entrenarán desde ahora con la reserva. Por el contrario, Silva quedó desligado de Newell's. Su contrato venció el 30 de junio y si se quedó era a partir de la expectativa de que el técnico le pida que siga.

Fydriszewski jugó en Newell's hasta el primer semestre de 2015 y desde ese momento pasó por Villa Dálmine, Argentinos, donde tuvo su mejor performance con más de una decena de goles, y Lugo de España (15 partidos y un gol). Se encuentra en etapa de evolución de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco interno sufrida en enero de 2018. El atacante de 25 años es el jugador que por el momento sigue en el plantel, aunque por ahora no está para jugar.

Dentro del grupo de los que volvieron, Amoroso era el único que no estaba bajo análisis. De Felippe lo valora y una de las principales tareas del técnico es convencerlo de quedarse. El futbolista tuvo dudas desde un principio sobre jugar en Newell's nuevamente a partir de que su figura despierta resistencia en los hinchas, más allá de que el club es el dueño del pase.

El DT se encuentra urgido de refuerzos, entre ellos un delantero. Pero ni siquiera así fue razón suficiente para que Tissera, Pérez y Tevez logren convencerlo de que podían ser una alternativa. En especial, los dos primeros, quienes en su paso por las inferiores fueron goleadores, aunque en primera les costó más demostrar tal aptitud.

El sábado, Tissera entró unos minutos en el equipo titular que venció a la reserva por 3 a 1 y convirtió uno de los goles. Tenía esperanzas de quedarse, luego de estar a préstamo en Quilmes (12 partidos y un gol). Pero el futbolista, de 21 años, deberá buscar un nuevo rumbo, habiendo disputado apenas un partido en la primera rojinegra.

Con Franco Pérez se dio el mismo desenlace. El delantero de 22 años, 14º máximo goleador de las inferiores (54 tantos en 96 partidos) y que llegó a ir una vez al banco de primera, no convenció. Venía de actuar en Morelia Monarcas desde julio de 2016, participando principalmente en la segunda división de ese club azteca, con 30 encuentros y 9 goles.

Tevez es el restante atacante que no está en la consideración del DT. Cedido a préstamo en enero a Instituto, jugó 13 encuentros y convirtió un gol. Cuando se fue, su imagen se había desdibujado y cada vez tenía menor participación en la primera. En este fútbol donde reina la premura, se le fueron cerrando las puertas de Newell's mucho antes de que lo decida De Felippe. Y eso que tiene 21 años. Hasta parece lejano aquel debut, con el gol a Boca, con sólo 17 años.

Silva es el único que no practicará más en Bella Vista. El volante central de 24 años, que había disputado 6 partidos en la Lepra entre 2014 y 2016, finalizó el vínculo con el club el último 30 de junio y se quedó con la ilusión de seguir en el Parque.

Quedó definido que Newell's jugará el sábado, a las 15.30, contra Unión en Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. Esta mañana habrá una reunión en Santa Fe para definir, entre otras cuestiones, la cantidad de entradas que se le entregará al club del Parque, para que venda en forma anticipada. También habrá un sitio en Santa Fe para el expendio de localidades para los simpatizantes rojinegros. La revancha contra Unión, en el Coloso, será el domingo 22 de julio.