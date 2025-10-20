La Capital | Zoom | rock

Rock rosarino: Ike Parodi y Tiago Galíndez comparten fecha junto a sus bandas

Ike & Los Picantes y Tiago & Los Pájaros se subirán este sábado 25 al escenario del Galpón 11 para adelantar sus próximos lanzamientos

20 de octubre 2025 · 11:03hs
Ike Parodi y Tiago Galíndez se unen para compartir una fecha junto a sus bandas y adelantar sus próximos lanzamientos

Ike Parodi y Tiago Galíndez se unen para compartir una fecha junto a sus bandas y adelantar sus próximos lanzamientos

Dos potencias del rock rosarino se encuentran: Ike & Los Picantes y Tiago & Los Pájaros se subirán al mismo escenario para compartir canciones de sus trayectorias y adelantar material inédito de sus próximos lanzamientos. El show es este sábado 25, a las 20, en Galpón 11 (Estévez Boero 980).

Ambos proyectos transitan las aguas del folk y el rock, con un sonido propio que bebe de la tradición de grandes referentes como Tom Petty y Bob Dylan, conjugando raíces, frescura y una pasión por la canción.

Sobre las bandas y sus estrenos

Ike & Los Picantes repasarán el premiado álbum "Al Amanecer" (2019), su más reciente "Sin Gravedad" (presentado en el Luna Park junto a The Black Crowes en 2023) y presentarán su nuevo single. Por su parte, Tiago & Los Pájaros anticiparán su tercer disco de estudio, "El Peligro", y desplegarán clásicos de sus reconocidos trabajos, "Todo lo real" (2017) y "Diario de carretera" (2018).

Ike & Los Picantes son: Ike Parodi (voz), Mario Laurino (batería), Tutu Rufus (bajo), Bruno Acanfora (teclados) y Palmo Adario (guitarras). Tiago & Los Pájaros está formada por: Tiago Galíndez (voz y guitarra), Pato Sabeta (batería), Sergio Álvarez (guitarras y coros) y Nico Boixader (bajo y coros).

