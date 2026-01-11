La Capital | Ovación | Benavides

Los hermanos Benavides ganaron la etapa y hacen historia en el Dakar 2026

Benavides líderes. Luciano en motos y Kevin en Challenger T3 se convirtieron en los primeros hermanos en ganar sus respectivas etapas en la historia del Dakar.

11 de enero 2026 · 17:13hs
Inseparables. Los hermanos Benavides hicieron historia en el Dakar.

Inseparables. Los hermanos Benavides hicieron historia en el Dakar.

Un día histórico para Luciano y Kevin Benavides en el Rally Dakar 2026. Porque Kevin Benavides ganó en Challenger T3 y así los hermanos celebraron a la grande. Al igual que como lo hizo Luciano con la KTM, Kevin también fue protagonista desde el inicio del tramo cronometrado de 459 kilómetros, que unió Riad con Wadi Ad Dawasir a bordo del Taurus T3.

Junto a Lisandro Sisterna en la navegación, se mantuvo durante toda la etapa entre los dos mejores posicionados, saltando definitivamente al primer puesto a partir del km 155.

El desafío le demandó a la dupla argentina un tiempo de cuatro horas, 22 minutos y 57 segundos.

Además fue un gran día para los argentinos en general dentro de esta divisional: la dupla campeona mundial que componen Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini se ubicó en el tercer puesto.

Luciano Benavides y otra victoria de etapa en motos

El salteño lideró el especial en motos y se acerca a la cima en la general, donde sigue al frente su compañero Daniel Sanders de Australia.

Luciano Benavides (KTM) cosechó su segundo triunfo de etapa en el Dakar 2026. En la clasificación general, Daniel Sanders -cuarto en la etapa- sigue firme y domina la categoría.

El triunfo le posibilitó a Benavides reducir la distancia, que ahora es de 4m 40s con respecto a su compañero en KTM.

