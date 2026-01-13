En Santa Fe hay una "meseta" en los casos de dengue, pero preocupan los brotes de tos convulsa y hantavirus

La información se desprende del último Boletín Epidemiológico Nacional. Las cifras exactas, el aumento de casos y las recomendaciones

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) presenta un panorama con matices en Santa F e. Mientras el informe del Ministerio de Salud señala una "meseta" en los casos de dengue en la región , se encienden las alarmas por los brotes de hantavirus y tos convulsa.

El BEN 790 incluye el final del 2025 y el principio del 2026, y corresponde a la Semana Epidemiológica 53º . Este informe del Ministerio de Salud Nacional es clave porque porque marca el "estado de situación" con el que se arranca el año en la provincia de Santa Fe.

Según lo relevado por el último BEN, hay cero casos confirmados de dengue en lo que va de la temporada 2026 . Santa Fe no registra casos de dengue confirmados hasta el cierre de este boletín.

El año pasado , para esta misma fecha, ya había 16 casos activos . Sin embargo, las autoridades provinciales advierten que el mosquito circula en al menos 25 barrios de las grandes ciudades (Rosario y Santa Fe), por lo que el riesgo es "latente".

Hasta el momento, en todo el país hubo 13 casos que fueron confirmados por laboratorio: cinco casos sin antecedente de viaje (dos casos en Formosa y tres casos en Buenos Aires) y ocho casos con antecedentes de viaje (cuatro casos en Ciudad de Buenos Aires, tres casos en Buenos Aires y un caso en Entre Ríos).

La preocupación que crece por el Hantavirus

En cuanto a los casos de Hantavirus y según el último BEN, Santa Fe es una de las provincias con mayor riesgo actual. Se identificaron áreas críticas en los bosques en galería del Delta, las Islas del Paraná y la ecorregión Pampeana.

A nivel país, la tasa de letalidad escaló al 32,7%, una cifra que supera con creces los registros históricos de la enfermedad. En Santa Fe, el impacto ya se mide en vidas perdidas, en lo que va del ciclo se confirmaron tres fallecimientos, siendo el caso más reciente el de una mujer de Ybarlucea.

A nivel nacional hubo 52 casos confirmados de hantavirus con 17 fallecidos. Santa Fe es zona de brote activo.

El brote de tos convulsa

A este escenario se suma la vigilancia sobre la tos convulsa (Coqueluche). En Santa Fe mantiene una circulación activa y ya se confirmaron casos en 10 departamentos de la provincia. Afecta principalmente a bebes y niños.

Según el informe oficial, entre las semanas 1 y 53 de 2025 se notificaron 381 casos sospechosos, de los cuales 75 fueron confirmados y 12 clasificados como probables. La mayoría de los casos se concentró en el departamento Rosario (58 casos)

Recomendaciones contra el hantavirus, la tos convulsa y el dengue

Contra el hantavirus: debido a la alta letalidad registrada en la provincia, las medidas son críticas, especialmente para quienes viven en zonas rurales o periurbanas son:

Ventilación previa: antes de entrar a lugares que estuvieron cerrados por mucho tiempo (galpones, casas de campo, depósitos), se deben abrir puertas y ventanas y esperar al menos 30 minutos antes de ingresar.

Limpieza húmeda: no barrer "en seco" donde pueda haber excremento de roedores, ya que esto levanta el virus al aire. Se debe rociar el suelo con una mezcla de 9 partes de agua y 1 de lavandina, dejar actuar 15 minutos y recién ahí limpiar.

Acampe seguro: en zonas de islas o campings, dormir en carpas con piso y cierre hermético, y no dejar restos de comida al alcance de roedores.

Contra la tos convulsa: dado que la Región Centro concentra el 78% de los casos, el foco está en la vacunación:

Embarazadas: es fundamental que reciban la vacuna Triple Bacteriana Celular a partir de la semana 20 de gestación para pasar anticuerpos al bebé.

Esquema infantil: asegurar las dosis de los 2, 4 y 6 meses, el refuerzo a los 18 meses y al ingreso escolar.

Consulta temprana: ante una tos que dura más de dos semanas o que se presenta en "accesos" (ataques de tos), consultar de inmediato.

Contra el dengue: prevención

Descacharrado: es el momento clave para eliminar recipientes que acumulen agua, ya que el mosquito Aedes aegypti ya está circulando en los barrios.

Repelente: uso frecuente, especialmente al amanecer y atardecer.

Los equipos médicos están haciendo especial hincapié en completar los esquemas de vacunación, ya que se han observado cuadros respiratorios persistentes que han derivado en consultas frecuentes en los efectores públicos y privados de la provincia.