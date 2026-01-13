La Capital | Información General | video

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene ni imagen ni sonido

El usuario @shinywr intenta batir el récord del video más largo de la web, aunque apelando a alguna "trampa"

13 de enero 2026 · 20:43hs
Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene ni imagen ni sonido

Un video subido a la plataforma YouTube suma más de tres millones de visualizaciones en poco más de una semana. Pero lejos de ser uno de esos videoclips de algún artista de moda, se trata de un video que no tiene imagen ni sonido. ¿Y por qué entonces continúa sumando reproducciones? Es que se volvió viral por su duración de 140 años.

¿Es posible que un video de YouTube dure 140 años? No, la plataforma ni siquiera aloja videos de un día de duración, el máximo son doce horas. Al parecer, la única aspiración del usuario @shinywr es forzar los límites de YouTube y habría encontrado la forma de que parezca que su publicación batió todos los récords.

Los más de 200 mil suscriptores del canal de @shinywr solamente pudieron "ver" tres videos (todos ellos sin imagen ni sonido): un short de 150 horas, un video publicado hace dos meses de 294 horas y ahora este nuevo, que según puede verse tendría una duración de algo más de 1,2 millones de horas. Es decir, 140 años, 11 meses, 10 días y 7 horas.

Eso es lo que dicen las miniaturas del canal, pero al darle play el reproductor se normaliza y carga una cifra cercana a las 12 horas.

La hipótesis es que se trata de un fallo de metadatos. Es decir, alguna falla del sistema que produce que la miniatura del video señale erróneamente que tiene una duración de 140 años. Y lo más probable es que el usuario @shinywr (cuyo único dato en el canal es la nacionalidad, donde figura "Corea del Norte") haya descubierto el método para "engañar" a YouTube y que estos videos, que ya de por sí tienen una duración poco habitual, muestren números exorbitantes.

Mientras el video sigue sumando visualizaciones, el usuario ya tiene un estreno previsto para las próximas horas el estreno de un video aún más largo: 1.796.238.888 horas. O, lo que es lo miso, 205 mil años.

