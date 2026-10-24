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Docentes universitarios de la UNR profundizan medidas de fuerza con un nuevo paro de semana completa

El plan de lucha será del miércoles 28 de octubre al martes 3 de noviembre para exigirle al gobierno que cumpla con la ley de financiamiento universitario

24 de octubre 2026 · 09:39hs
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Coad anunció un nuevo paro docente. 

Coad anunció un nuevo paro docente. 

Los docentes universitarios nucleados en Coad realizarán un nuevo paro de semana completa después de un año de incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El plan de lucha será del miércoles 28 de octubre al martes 3 de noviembre, aunque anticiparon que habrá nuevas medidas de fuerza. Los no docentes también van al paro.

El plan de acción se resolvió en el marco del congreso extraordinario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), donde el gremio rosarino había llevado una moción de paro por tiempo indeterminado, aunque luego quedó rechazada.

Recomposición salarial

Desde el gremio de docentes universitarios reclamaron una recomposición inmediata del 32% para recuperar el poder adquisitivo del salario al nivel que tenía en noviembre de 2023 (tal como establece la ley) y el pago del equivalente a cinco salarios.

>> Leer más: Financiamiento universitario: declaran inconstitucional el decreto que impidió la aplicación de la ley

"Es la masa salarial que nos debe el gobierno desde que decidió incumplir con la ley, aprobada tres veces por el Congreso y ratificada en todas las instancias judiciales. Exigimos que el gobierno cumpla con la ley y pague lo que nos debe", reclamaron desde Coad.

No obstante, desde la gremial local se definió un paro y movilización para el día que se trate ese proyecto en el Congreso, mientras que previo a ese escenario se realizarán jornadas de visibilización y protesta con cada asociación de base, según indicó Coad a través de un comunicado.

Plan de lucha de docentes universitarios

En el momento de discutir el plan de acción en el mencionado congreso, se puso a consideración la moción de “paro por tiempo indeterminado”, votada de manera afirmativa por las congresales de Coad, integrantes de las listas “Democracia Sindical y Dignidad Docente” y “Defenderla para Transformarla”, al igual que las asociaciones de base de Río Cuarto, General Sarmiento y Quilmes. Sin embargo, el resto de los congresales votaron por la negativa, de modo que la moción resultó rechazada.

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"Estas medidas resultan insuficientes y no se condicen con la necesidad de profundizar el plan de lucha salarial. Los docentes de la UNR hemos ratificado en gran cantidad de votaciones la voluntad y decisión de coordinar las medidas de fuerza con las asociaciones de base dispuestas a sostener el plan de lucha", recordaron desde el gremio.

Es por eso que en Rosario iniciarán el plan de lucha votado en el congreso, con una medida de fuerza de una semana completa en conjunto con la Conadu Histórica y otras asociaciones de base.

No docentes también van al paro

En paralelo, la Asociación del Personal No Docente de la UNR (Apur) nucleado en la federación nacional (Fatun) llevará adelante cuatro paros de 24 horas el 28 de octubre, el 3, el 12 y el 16 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo, aunque se mantendrán las guardias mínimas.

El gremio local resolvió esa medida en un nuevo plenario donde abordó la situación salarial del sector no docente, el reclamo por el cumplimiento efectivo de la garantía salarial y las próximas instancias de tratamiento del Presupuesto en el Congreso nacional.

El secretario general de Apur, Miguel Roldán, destacó "la importancia de estos ámbitos de participación para fortalecer la organización y la unidad de los no docentes".

En consonancia con los docentes universitarios, Roldán resaltó la importancia de continuar con la articulación colectiva frente al incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Es por eso que ratificó "el compromiso de unidad, solidaridad y organización en defensa de salarios dignos, del cumplimiento efectivo de la ley y de una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad".

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